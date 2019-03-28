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回應民意！蘇貞昌：老車符合出廠排放標準不強制淘汰

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

淘汰老車議題曾引發爭議，環保署28日在行政院會報告，政府對車輛的管制，是以改善污染排放為目標，車輛符合出廠時的排放標準，就可以正常使用，並無強制淘汰車輛的規定，行政院長蘇貞昌也強調，「只要車輛符合出廠時排放標準，就可以正常使用，不再強制淘汰」。

行政院長蘇貞昌表示，過去政府為改善大型車排放污染而訂定了淘汰年限，引發民怨，「今天提出的精進方案，已調整方法，只要車輛符合出廠時排放標準，就可以正常使用，不再強制淘汰」。他解釋，對於無法符合排放標準之車輛（估計約2萬輛），也提高汰舊換新補助額度，「我們用更體恤人民的作法，擴大補助範圍或加碼補助，提供信貸、利息補貼，再加上降低貨物稅，來減輕人民負擔，鼓勵更新，達到空污減量的終極目標」。

環保署說明，去年8月空氣污染防制法修正公布後，引發車主認為政府要強迫出廠10年以上車輛淘汰的誤解，政府除已多次澄清外，經評估原估計的8萬輛大型柴油車中有約50%（4萬輛），因柴油品質提升及維護保養良好，已可符合4期排放標準，另有約25%（2萬輛），透過調修燃油控制系統或加裝污染防制設備亦可符合標準。

環保署指出，考量國內每年大型柴油新車供應量，在空氣品質改善目標不變下，調整執行策略並已研擬6項精進方案，從108年至111年鼓勵約2萬輛不符合標準的車輛汰除及2萬4,000輛進行污染改善。

針對大型柴油車的管制，環保署強調，是以輔導改善減少空氣污染物排放為主，政府絕對沒有要消滅老車，只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用，並不會強迫該等車輛淘汰。

環保署修訂「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」中，由單純補助1～2期大型柴油車汰舊，修訂為補助1～3期大型柴油車單純汰舊、汰舊換新或換中古車均可申請補助，每輛車最高補助由35萬提高到65萬；修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，新增補助大型柴油車調修燃油控制系統，金額5萬元以下，依實際調修費用全額補助，超過5萬元以上的費用，給予50%的補助，每輛車最高上限10萬元，或加裝其他污染防制設備，最高每輛15萬元。

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