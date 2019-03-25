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韓國瑜「梅毒說」惹怒蘇貞昌　孫大千酸：行政院長不是有責任維護主權？

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前批評前行政院長賴清德「台獨比梅毒還可怕」，蘇貞昌不滿反擊痛斥韓國瑜用性病做比喻不倫不類。對此，前立委孫大千質疑，蘇貞昌是中華民國的行政院長，有責任維護國家主權獨立，那就應該和韓國瑜站在一起堅定地反對台獨，不是嗎？如此的氣急敗壞，難不成是自己就是台獨，所以心虛了吧？

孫大千25日在臉書粉絲專頁上提到，韓國瑜之所以強調「台獨比梅毒更可怕」，是因為台獨會引發戰爭，造成無數民眾的犧牲，而梅毒只會危害個人的性命。韓國瑜講的是「台獨」，蘇貞昌沒事把「中華民國」扯出來幹什麼呢？這是錯把香蕉看成了芭樂嗎？還是在蘇貞昌的心目中，「中華民國」就是台獨份子一個借殼上市的幌子呢？

孫大千說，更好笑的是，蘇貞昌既然主張，他是中華民國的行政院長，有責任維護國家主權獨立。那就應該和韓國瑜站在一起堅定地反對台獨，不是嗎？如此的氣急敗壞，難不成是因為蘇貞昌自己就是台獨，所以心虛了吧？

孫大千提到，同時，韓國瑜反對台獨，就是不想生靈塗炭，為什麼就會「抹滅幾代台灣人努力的決心」了呢？蘇貞昌的言下之意，是幾代台灣人都在努力的推動台灣獨立嗎？什麼時候蘇貞昌有資格代表「幾代的台灣人民」了呢？

孫大千強調，而且韓國瑜用「梅毒」來做比喻，又關「無辜染病的人」什麼事啊？難道衛福部不推動梅毒防治工作嗎？其實腦袋如此不清楚的人都可以擔任行政院長，恐怕才是對台灣人民最大的羞辱吧？

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關鍵字：蘇貞昌,韓國瑜,孫大千

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