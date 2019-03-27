陸鮑魚傾銷打亂市場行情　蘇揆提五大宣示挺養殖戶

▲貢寮鮑魚滯銷。（圖／新北市政府提供）

地方中心／綜合報導

新北市貢寮區的「貢寮鮑」今年大豐收，不過近日卻傳出因為大陸鮑魚傾銷，導致當地的養殖業者滯銷至少12萬斤。養殖業者透露，鮑魚價格從每台斤400元跌到300元，仍不敵一台斤240元的低價大陸鮑魚。對此，行政院長蘇貞昌26日到貢寮視察產銷情形時表示，農委會將以每台斤400元價格收購4000至5000台斤的貢寮鮑。

蘇貞昌26日下午在農委會主委陳吉仲、衛福部食藥署吳秀梅等人陪同下，前往新北市貢寮區九孔鮑池視察鮑魚產銷情形。蘇貞昌結束視察後，進一步做出五大宣布，其中包含相關部會將會針對傾銷行為進行了解與限制、阻絕違法走私進口等，鼓勵台灣漁民繼續生產高品質的漁產品。

▲養殖業者透露，貢寮鮑魚價格今年大跌。（圖／新北市政府提供）

至於貢寮鮑業者抱怨進口鮑魚的問題，新北市政府漁業處表示，目前已請漁業署協調中央部會，研議貢寮鮑產季限制大陸的活、生鮮鮑魚進口；此外，也已請財政部啟動緊急進口關稅調升機制，保障國內產業。

漁業處表示，1月25日已請漁業署協調中央部會，研議於貢寮鮑盛產期間（11月至隔年2月期間），限制外國的活、生鮮鮑魚及其產製品進口。貢寮區漁會透露，目前當地養殖池剩餘量約30公噸（5萬台斤）。

▲低價大陸鮑魚傾銷，業者要政府幫忙。（圖／新北市政府提供）

針對尚未採收的貢寮鮑，新北市府已媒合養殖户與加工廠進行産品多元化，後續將全額補貼代工費用每台斤30元，以拓展産品通路。在鮑魚冷凍保存方面，新北市政府漁業處表示，加工後產品冰存或直接將生鮑冷凍保存所產生的費用，若養殖户有需求的話，將全額補助冷凍庫冰存電費每台斤2元。