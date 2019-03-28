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社會 社會焦點 保障人權

台鐵列車上持刀狂笑「要當下一個鄭捷」！　他直播玩刀：體會恐懼

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突發中心／台北報導

高姓男子27日在台鐵列車上突亮刀企圖攻擊旅客，並且高喊「我要當下一個鄭捷」，嚇壞在場所有人。從臉書上可以發現他非常熱愛刀具，甚至會出現「彷彿戀愛、心動」的感覺，直播中也可以看見拿著刀子把玩，留言寫著「體會恐懼」、「練習自殺」的負面言論。

▲▼松山持刀。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲危險動作請勿模仿，高男居然在臉書上拿著刀直播。（圖／翻攝自當事人臉書）

高男案發前便在臉書發文預告，「我決定好了學『鄭捷犯案』我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』。」且一天至少發文9篇，其中更多次提及2014年由鄭捷所犯下的台北捷運隨機殺人事件，不免讓人聯想起此次亮刀，是否為仿效做出一樣可怕的事情。

其實早在事件發生之前，一名簡姓男子就已經發現高男臉書異常發文，因此把所有內容投信到桃園警政信箱，只是一直沒有收到回覆，打給員警也只得到「沒有明確犯罪目標，無法執行公權力」，沒想到高男27日就在台鐵持刀揮舞，讓他大嘆「唉，什麼社會啊」。

▲▼台鐵持刀男,愛刀,松山車站。（圖／翻攝自Facebook）

▲臉書上可以發現，高男愛刀具成癡：看到就心動。

據了解，高男住在桃園市桃園區一棟老舊公寓4樓。附近鄰居指出，高男與父母與妹妹同住，父親有工作，妹妹還在念書，家裡平常都只有高男與媽媽在家，印象中，20幾歲的高男沒有工作，但平常會在社區大樓進進出出，見到人很少打招呼，與鄰居幾乎沒有互動，彷彿活在自己世界裡。

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關鍵字：台鐵,持刀,刀具,鄭捷

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