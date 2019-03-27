火車上詭笑亮刀　台鐵持刀男開庭笑稱「我是撒旦」遭聲押

記者劉昌松／台北報導

桃園高姓男子27日搭乘台鐵區間車北上時，突然亮出刀械，邊走邊笑地說：「我要當下一個鄭捷」，所幸他在松山車站下車後，被見義勇為的民眾和台鐵員工聯手制伏，晚間被移送台北地檢署複訊時，高男坦承相關犯行，並笑著說：「我是撒旦」，檢察官訊後依涉嫌恐嚇危害公眾安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將他收押。

▲高姓男子27日在火車上詭笑亮刀遭制伏後移送法辦。（圖／記者劉昌松攝）

高男在27日中午，從桃園搭乘台鐵1162班次火車北上，快到松山車站時卻突然拿出15公分長的水果刀，邊笑邊走地說：「我要當下一個鄭捷」，路過民眾紛紛紛驚恐躲避。

高男到站後下車，到月台樓梯口時，先是站務員先與高男對峙，1名身穿深藍色上衣的男子從後方趁隙以包包重擊高男，另名台鐵員工也衝上協助，3人聯手制伏高男並取下刀械，交由隨後趕到的鐵路警察。

▲2名台鐵員工參與制伏高男，也以證人身分向檢察官說明事發經過。（圖／記者劉昌松攝）

由於高男案發前便在臉書發文預告，「我決定好了學『鄭捷犯案』」，落網後情緒也相當不穩，在鐵路警察局製作筆錄時，老是答非所問，警方最後找來精神醫師針對高男進行評估，歷經近7個小時的偵訊後，將高男移送北檢複訊。

高男被移送北檢時，未發一語，高男的3名女性親友也趕到北檢關心偵辦進度，檢察官先以證人身分，向2名制伏高男的台鐵員工確認事發經過後，再開始偵訊高男，據了解，高男情緒比下午在警局時穩定，對相關犯行也都坦承不諱，但也坦承想學鄭捷，還笑著說：「我是撒旦」，檢察官訊後依恐嚇危害公眾安全等罪嫌，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將他收押。

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