火車內持水果刀詭笑　持刀男狂語「我是撒旦」遭羈押

▲在松山車站亮刀詭笑的高姓男子，28日0時許被法院裁定收押，由囚車移送至土城看守所。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

桃園一名高姓男子27日中午，從桃園搭乘台鐵區間車往北，經過松山車站時，突然在車上亮出刀械並在網路上直播，邊走邊笑地說：「我要當下一個鄭捷」，所幸他到站下車後，被民眾和台鐵員工聯手制伏，晚間被移送至台北地檢署複訊。高男向法官坦承相關犯行，並笑著說：「我是撒旦」，檢察官訊後依涉嫌恐嚇危害公眾安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將他收押，28日0時許被法院裁定准許羈押，並移送至土城看守所。

高男在27日中午從桃園搭乘台鐵1162班次火車北上，快到松山車站時，突然拿出15公分長的水果刀並開啟臉書直播，邊笑邊走地說：「我要當下一個鄭捷」，路過民眾紛紛紛驚恐躲避。

▲松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）



火車到站後，高男走出車廂到月台樓梯口，與松山車站站務員對峙，此時，一名身穿深藍色上衣的男子，趁隙從後方以包包重擊高男，另名台鐵員工也協助將高男撲倒壓制，3人聯手制伏高男並取下刀械，隨後交由趕到的鐵路警察帶回偵訊。

由於高男案發前便在臉書發文預告，「我決定好了學『鄭捷犯案』」，事發後，在做筆錄期間，高姓男子也因為情緒狀況不穩定，警方找來醫師一起偵訊，警方歷經7小時的偵訊後，警方將高男移送至北檢複訊。

高男被移送北檢時，未發一語，高男的3名女性親友也趕到北檢關心偵辦進度，檢察官先以證人身分，向2名制伏高男的台鐵員工確認事發經過後，再開始偵訊高男。

據了解，高男情緒比下午在警局時穩定，對相關犯行也都坦承不諱，但也坦承想學鄭捷，還笑著說：「我是撒旦」，檢察官訊後依恐嚇危害公眾安全等罪嫌，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將他收押，法官最後依妨害秩序將高男收押至土城看守所。

▲台鐵持刀男在臉書上直播整個過程。（圖／翻攝自Facebook）