行李太多！廣東男火車站隨手一扔...「30萬現金袋」飛了

大陸中心／綜合報導

一名在廣東省經商的陳姓男子日前到江蘇省丹陽市出差，熱情的生意合作夥伴送了不少當地特產給他，但東西太多實在拿不回家，於是陳男在火車站「順手」丟了不少東西想減輕負擔，沒想到卻也把裝滿（約新台幣30萬元）現金的手提包給丟了。

綜合陸媒報導，陳男離開後不久，在丹陽站派出所執勤的民警接到安檢人員的報告指出，安檢儀器旁有個沒人認領的手提包。民警隨即趕到現場，而在沒人認領的情況下，民警將手提包打開檢查，裡面除了駕照、行動電源等物品之外，還有一堆百元大鈔。經過清點後發現，裡面足足有人民幣66800元（約新台幣30萬元）的現金。

▲廣東男不小心丟了「30萬現金袋」。（圖／翻攝自新京報視頻，下同）



民警先是利用駕照上的身分號碼查詢，但只找到該男子姓陳，沒有任何聯繫方式，接著透過系統查到陳男搭乘的是丹陽前往無錫的火車，但該列車早已從無錫站離開，只能求助無錫鐵路公安在出站口「守株待兔」，沒想到還真的找到了失主。

公安找到陳男時，還不知道自己的手提包弄丟了。他解釋，由於東西實在太多太重，加上自己還要繼續出差，不得已才把丟掉一些不方便攜帶的土產，沒想到卻把最重要的手提包也給扔了。

▲幸好沒隔多久，民警就找到陳姓男子，並讓他取回袋子。



陳男的一時大意登上微博熱搜，網友紛紛討論，「30萬現金就是特產吧」、「帶這麼多現金出門也是人才」、「嫌重丟給我吧 多重我都不嫌」，也有網友不知從何吐槽起，「裝著這麼一筆錢的包包，我恨不得眼睛帶鉤子勾著它」。