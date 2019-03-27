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清明修祖墳遇吉兆　土挖到一半「3條手臂粗巨蟒」竄出

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大陸中心／綜合報導

下週五（4月5日）就是清明節，不少人會安排到祖墳進行一年一次的大清掃。福建有一戶人家23日到金淘村錦坑山掃墓，在修復祖墳的過程中，竟然有3條長達2公尺的巨蟒從旁邊水溝冒出來，把全家人都嚇傻，不過，民間傳說墳墓出現蛇是「吉兆」，代表近期有好事會降臨在後代子孫身上。

▲▼福建人家修祖墳，有3條巨蟒竄出。（圖／翻攝自東南早報微信）

▲3條蟒蛇相當巨大，員警都小心翼翼地捕捉。（圖／翻攝自東南早報微信，下同）

據《東南早報》報導，楊先生表示，一家人準備在清明節前重新整修祖墳，想不到土才挖到一半，旁邊水溝就出現巨大蟒蛇，他當下不敢輕舉妄動，便報警求助。

▲▼福建人家修祖墳，有3條巨蟒竄出。（圖／翻攝自東南早報微信）

▲每條蛇都至少2公尺長。

員警到場抓蛇時，發現這條2公尺長的蟒蛇旁邊還盤踞著2條蛇，而且3條都重達10至15公斤，快要和成年人的手臂一樣粗，花了半個多小時才成功把蟒蛇全捕獲，並放進透氣袋裡帶回。

▲▼福建人家修祖墳，有3條巨蟒竄出。（圖／翻攝自東南早報微信）

▲員警把蟒蛇暫時裝在透氣袋中，交給動物園人員野放

由於蟒蛇在大陸屬於一級野生保護動物，所以警方不可隨意殺蛇，只能移交到當地動物園處理。動物園負責人表示，會先對3條蟒蛇進行檢查和治療，確認健康後再找個安全地放生。

事實上，傳統風水認為墓地裡出現蛇是好預兆，因為蛇又稱作「地龍」，代表此墓穴是「活龍地」。也有項說法是往生親人的魂魄會附在蛇體內，能夠保佑後代子孫興盛，因此，千萬不可以去傷害到牠，如果蛇死亡了會變成大凶之兆。

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關鍵字：清明節,掃墓,蟒蛇,福建

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