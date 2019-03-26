妳東西掉了！公車司機焦急PO網尋人...「遺失物」曝光網全笑噴

▲公車司機一則遺失物協尋讓網友笑噴。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

突發中心／綜合報導

搭公車時最怕遺失物品，一名公車司機巡視車輛內部時，發現了一袋遺留下來的「遺失物」，趕緊PO網協尋，並請失主隔日同一時間在站牌等他，司機必定會原封不動的歸還，這原是一個暖心之舉，但「遺失物」曝光後，卻讓不少網友笑噴，直呼「好幽默」！

一名司機稍早前在臉書社團《爆怨公社》發文，「麻煩今天在台北市延平北路上車的這位小姐，你的隨身物品不小心遺留在我車上了，相信你現在應該非常的著急在尋找，沒關係東西還在，請你明天同一時間在站牌等我，我會原封不動歸還」，並附上6張監視器畫面，詳細註明該名女乘客約在26日上午11時30分左右上車，上車時手上拎著一袋物品，隨後選定座位坐下，11時47分左右準備下車，司機就連準備下車正面照及側面照都附上，深怕找不著這一名「失主」。

但畫面轉至第五張照片時，網友們才發現，原來這一袋遺失物竟是「一包垃圾」，司機以詼諧的方式呼籲民眾別將垃圾遺留在公車內，讓不少網友捧腹大笑，直說「還以為是一件美事，點開照片一看笑了」、「我想說司機好熱心，圖片一點開，X...被騙了」、「司機大哥很幽默」、「真是好心的司機大哥，麻煩失主趕快去認領喔」、「物歸原主，好人有好報」、「原本要留言：你真是個好司機，結果竟然是個亂丟垃圾的故事」，也有網友順著司機的話回應「送警局吧，六個月沒去認領就是你的了，如果有認領，可以要求十分之三」。

該名女乘客將垃圾留在車上的舉動也引來罵聲，許多網友紛紛批評，「真丟臉」、「沒水準！」、「不懂，丟個垃圾有那麼難嗎」、「誰的朋友（家人）趕快告訴他 ，她做了很糟糕的事」。

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