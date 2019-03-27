方丈女尼破戒「同宿一房」！寺方震怒「佛門之恥」　擬逐出佛門淨地

地方中心／基隆報導

基隆一座有百年歷史的靈泉禪寺驚爆佛門醜聞，一名82歲退休方丈晴虛法師與54歲真圓女尼到日本旅遊時，2人出雙入對還同住一房，而同遊的信眾事後將事件傳開，寺方得知後大為震怒痛批「佛門之恥」，並發布公告擬將女尼逐出山門，並報警處理，而方丈則是交由董事會處置，不排除會解除董事長一職。

▲戒律森嚴的佛寺竟傳出醜聞，寺方震怒擬將方丈與女尼逐出佛門。（圖／記者張君豪攝）

晴虛是為靈泉禪寺的第4任住持，1967年被推舉為住持，就任後為積極促進法務推展，佛門造詣很深，1986年更接任台南市法華寺住持，直到2017年退位後擔任財團法人靈泉禪寺董事長一職，而女尼則是晴虛的女弟子兼書記，任職已超過13年。

▲戒律森嚴的佛寺竟傳出醜聞，寺方震怒擬將方丈與女尼逐出佛門。（圖／記者張君豪攝）

然而，晴虛卻被爆出2018年11月中率眾到日本旅遊時，被同遊信眾發現他與女尼出雙入對，甚至同住一間房。事件爆發後有信徒質疑是女尼要陷晴虛犯戒於不義，而寺方獲知後也緊急召開會議，並貼出公告表示，尼律明定尼眾不得2人同榻，何況男女同宿一室，而目前全寺眾也已簽名通過，會將女尼逐出寺，並下令她必須在31日中午離開，否則將會報警，而有得知事件的佛門人士氣得痛批「佛門之恥」。

▲戒律森嚴的佛寺竟傳出醜聞，寺方震怒擬將方丈與女尼逐出佛門。（圖／記者張君豪攝）



對此，靈泉禪寺知客惟池禪師出面表示，目前整起事件將會朝著維持寺方清譽的方向處理，且會於4月時召開董事會議，不排除會將晴虛撤職，目前不方便透露太多，一切仍須等待會議結果出爐才能得知。

▲寺方貼出公告表示將會嚴正處立事件。（圖／記者張君豪攝）

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