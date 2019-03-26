精神不濟撞民宅！貨車翻覆筍農夫婦受困　8壯漢變「千斤頂」抬車救人

▲筍農上山採箭筍前往市場販售，途中不慎衝撞民宅翻覆。（圖／記者王兆麟翻攝）

地方中心／花蓮報導

8壯漢化身人體千斤頂救出翻車受困貨車駕駛！花蓮縣光復鄉一名楊姓筍農與妻子26日清晨上山採收箭筍，並準備前往距離50公里外的吉安鄉黃昏市場販售，行經海岸路中華紙漿廠時，疑似因為精神不濟碰的一聲直接撞上路邊民宅鐵皮圍籬後翻車。一名李姓男子外出查看後，立刻集結了8名壯漢將貨車抬起扶正，再將受困車內的楊姓夫婦救出送醫，所幸2人意識清楚無生命危險。

▲撞擊聲驚動附近鄰居，8名壯漢見狀聯合將車抬起扶正。（圖／記者王兆麟翻攝）

李男表示，事發當時完全沒有聽見剎車聲，但卻聽見「碰」的一聲，附近鄰居嚇得全跑出來查看，發現貨車180度翻覆橫躺路中，駕駛及妻子還卡在車內動彈不得，且車頭還冒出黑煙，趕緊召集附近壯丁抬車救人，就連路過的卡車司機也加入救援，一共8人化身千金頂將重達1.5公噸的貨車抬起後扶正，並將受困的2人拉出車外。

▲警消獲報緊急將受困2人送醫，所幸並無生命危險。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方獲報後趕抵現場，將2人緊急送往門諾醫院救治，並對楊男抽血進行酒測值檢測，酒精濃度為0，但因撞擊力道猛烈，楊男撞得鼻青臉腫、滿臉是血，而在後車斗內剝箭筍的妻子則傷勢較輕，所幸2人皆意識清楚，送醫後並無生命危險。

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