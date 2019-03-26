修路燈討生活！貨車不堪載重斜坡下滑輾死工人　哥哥全程目睹嚇傻

突發中心／台北報導

47歲的邱姓男子26日下午與哥哥駕著貨車外出修路燈，2人後將貨車停放在一旁斜坡，但疑似貨物重量太重，導致車輛下滑，而在後方的邱男想將貨車擋住，但因重力加速度而不堪重量倒地，隨後遭到碾壓，哥哥在場目睹全程經過嚇傻，附近民眾見狀立刻報警處理。警方趕抵現場後立刻將邱男送醫急救，但不幸宣告不治，至於確切的事發原因還有待進一步調查釐清。

▲邱男與哥哥前往修路燈，不慎遭到貨車輾壓送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲哥哥向警方說明事發經過。（圖／記者黃彥傑攝）



警方調查，邱男為修路燈工人，事發當時他與哥哥準備前往台北市文山區興隆路三段一處修理路燈，2人抵達目的地後將車停放在斜坡處，不料貨車疑似車上貨物太重，導致車輛下滑，邱男想用自身力量阻擋卻不堪倒地，隨後遭到貨車左前輪輾壓，而其哥哥在場目睹全程經過嚇得不知如何是好，目擊民眾見狀也立刻報警處理。警方獲報後立刻趕抵現場，並將邱男緊急送往萬芳醫院急救，但不幸仍宣告不治。

▲警方出面受訪，表示排除交通事故，單純為意外事件。（圖／記者張君豪攝）

警方初步研判因貨車車斗上有鐵製手推車、泥水工具，還有數包水泥，可能因重量過重才導致貨車下滑造成憾事，而當時兩兄弟都不在車上，目前排除為交通事故，是單純意外事件，但是人為操作疏失，還是煞車機件故障警方目前仍無法斷定。另外，哥哥堅稱貨車有拉手剎車，但剎車是否有拉到底，或是手剎車機件故障仍有待調查。

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