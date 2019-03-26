12歲少女嚐禁果！汽旅內「麻花式交纏」　LINE一句「會痛」28歲男友臉綠了

▲鄭男與12歲小女友交往還嚐禁果，其父氣炸報警。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／新北報導

一名28歲鄭姓美髮師任職於母親經營的美容院，並與母親所雇用的12歲少女交往，還曾赴汽車旅館發生關係。少女家人得知她交男友後，便查看其手機，竟意外在LINE訊息中看見「插進去的時候會痛。」驚覺2人偷嚐禁果，憤而報警。新北地院依與未滿14歲性交罪，將鄭男判處3年6個月有期徒刑。

根據《蘋果日報》報導，鄭男在母親經營的美容院擔任美髮師，2018年間母親雇用剛滿12歲的少女，2人進而交往。同年3月鄭男騎機車載對方外出遊玩，竟藉故把少女帶到汽車旅館開房間。

少女父親事後得知女兒交了男友，請同居人的蔡姓女兒關心她，竟在少女手機內發現她傳了「插進去的時候會痛，今天上學有不舒服。」給鄭男，蔡女驚訝之下連忙問少女對方有無做安全措施，並將事情告訴少女父親。

少女父親事後憤而報警，然而鄭男開庭時卻矢口否認2人有發生關係，僅承認有相互擁吻。此外，鄭男還在事發後與少女互道思念，「「我好想妳」、「依然愛妳」、「對的人值得等待，即使距離很遠，但是心不遠」等，且還要求對方刪除對話記錄，而少女也甜蜜回應。

對此，新北地院認為，鄭男明知少女年僅12歲，卻未控制自身私欲而與對方發生關係，還矢口否認犯行，甚至要求對方刪除對話，並且為了自保還要對方與自己口徑一致，因此認定他難有悔意，將他判處3年6個月有期徒刑。全案可上訴。

【更多新聞】

►修路燈討生活！貨車不堪載重斜坡下滑輾死工人 哥哥全程目睹嚇傻

►淡水狼闖女宿行竊！恐嚇日籍女大生「敢說就殺死妳」 她嚇壞休學返國