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民眾臉書打卡辱罵員警　警所小編比對送辦吃官司

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▲一名21歲金姓民眾，因不滿遭警盤查，透過FB在台南市警六分局金華派出所粉絲專頁辱罵該所，被警方查出真實身分，依侮辱公署罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲一名21歲金姓民眾，因不滿遭警盤查，透過FB在台南市警六分局金華派出所粉絲專頁辱罵該所，被警方查出真實身分，依侮辱公署罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一位21歲從事搬運工的金姓民眾，不滿遭警盤查，透過FB在台南市警六分局金華派出所粉絲專頁辱罵該所：「幹你周罵、臭賽警察，幹！」，金華所小編比對臉書基本資料後，查出金男真實身分，於3月26日依侮辱公署罪嫌送辦。

台南市警六分局金華派出所為分享最新治安資訊、強化轄區內民眾互動溝通管道，3年前於FB成立金華派出所粉絲專頁。3月3日，一位金姓男子不滿警方晚間在金華、健康路口盤查他的身分，事後以FB臉書帳號於金華派出所打卡，以公開方式辱罵：「幹你周罵、臭賽警察，幹！」，供金華所轄區所有民眾和網友共見共聞。截至警方截圖為止，共計有73人閱覽過此文章，致金華所的機關名譽受損。

▲一名21歲金姓民眾，因不滿遭警盤查，透過FB在台南市警六分局金華派出所粉絲專頁辱罵該所，被警方查出真實身分，依侮辱公署罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

金華所副所長郭政賀認為金男此舉明顯侮辱警察尊嚴和公權力，決意要逮獲該民眾到案，但受限FB外商公司規定：較惡性的重大犯罪，才能查詢個資，侮辱公署並無法向FB查詢帳號個人資料。郭副所長只好學習網友常用的肉搜方式，不斷比對留言者帳號的相關資料，最後確認金男身分後，循線通知到案說明。

金男到案後坦承犯行，表示確實因不滿被警盤查所以才上網罵警察，雖然他和警察沒有任何仇恨糾紛，員警也沒有開紅單，但他認為警察盤查他就是找他麻煩，所以心生不滿，故意上網辱警。但他很吃驚，警察竟然能找的到他。他表示不知道自己的行為已經觸法。警方製作筆錄後，他已自行將此文撤下。

▲一名21歲金姓民眾，因不滿遭警盤查，透過FB在台南市警六分局金華派出所粉絲專頁辱罵該所，被警方查出真實身分，依侮辱公署罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

警方強調，言論自由仍有法律的界線和責任。民眾對警方任何勤務作為有意見，可以當場提出異議。若認為警方作為違法或不當，法律提供了合法管道供民眾申訴、救濟，上網辱警不但不能解決問題，反而會讓自己吃上官司。

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關鍵字：臉書,辱罵,員警,警所,小編,官司

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