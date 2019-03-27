甜點店喬債警拒當保全　南市議員嗆女所長「坐穩一點」

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員林美燕受託協助一家甜點店老闆處理債務，林美燕請警方派人查處，惟市警二分局警方認為，民事糾紛非涉刑案無法受理，會加強巡邏查看，未料引起林議員不滿，以民權所女所長郭若萱未親自到甜點店訪察為由，電話嗆所長要「坐穩一點」，二分局表示力挺所長執法立場。

▲國民黨台南市議員林美燕不滿民權所長處理方式，傳出電話嗆郭所長要「坐穩一點」，二分局表示力挺所長執法立場。（圖／記者林悅攝）

據警方了解，該家甜點店老闆的親戚曾拿土地抵押貸款，後來債務還不出來，於是找2名友人幫忙處理債務，與銀行債務整合後，2名友人反過來向甜點店討「處理費」，讓甜點店老闆很傷腦筋，因此找林美燕議員協助。

林美燕議員請台南市警二分局長派人到店裡了解，惟警方認為，本案比較像民事糾紛，且討債人並沒有砸店、打人等不法情事，警方無法受理報案，但若有任何證據涉及刑案不法犯行，警方絕對會受理依法偵辦，警方也在該店外設巡邏箱，由轄區派出所巡邏警網定時巡邏簽到，維護安全。

林美燕3月26日得知店老闆到外地協調債務雙方仍喬不攏，即打電話給民權所女所長郭若萱，質問到底有沒有到店內關心，郭所長回應有設巡邏箱，每天都有巡邏警網前往查簽，卻被林美燕指責，認為郭所長沒實地走訪執勤不力，嗆所長要「坐穩一點」。

因有媒體獲得消息電詢林美燕未果，事後傳出林美燕以電話二度質問郭所長為何媒體會知道此事？並要求所長到議會公開說清楚。此事傳出，引起員警議論紛紛。

台南市警二分局針對此事發出三點聲明：一、二分局接獲反映店家有糾紛，經派員到場了解，係屬民事債務糾紛案件，該處旁原已設有巡邏箱，二分局基於安全考量，已加強周遭巡邏。二、經了解係因債務當事人，對案情前後說法反覆不一，造成雙方對於案件處理認知落差。三、二分局力挺郭所長專業執法立場。

據了解，61歲的國民黨籍市議員林美燕，曾擔任2屆里長、4屆市議員，在南區以服務熱忱深受民眾肯定，是屬於基層實力深厚的民意代表。