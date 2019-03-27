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狂打隱私議題　外媒：蘋果不惜舉辦一場發表會來攻擊臉書及Google

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▲▼蘋果新隱私廣告。（圖／翻攝YouTube）

▲蘋果正利用對隱私權的保障來區別自己及其競爭對手。（圖／翻攝YouTube）

財經中心／綜合報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦春季發表會，整場發表會焦點著重於信用卡服務、影音娛樂，以及新聞訂閱服務。雖然蘋果並未提及，但外媒卻認為，蘋果不惜舉辦一場令人炫目的發表會，來攻擊其兩大競爭對手，臉書及Google。

蘋果在今年春季發表會上推出Apple News+、Apple Card、Apple Arcade及Apple TV+等4大新服務。發布會上，蘋果反覆強調隱私權的重要性，並重申其對數據共享的誓言。科技網站cnet報導，這些承諾擺在眼前，確實令其矽谷的鄰居臉書及Google有些難堪。

蘋果副總裁羅斯納（Roger Rosner）在發布Apple News+時表示，蘋果不會知道使用者在讀什麼廣告商也無法根據用戶的閱讀歷史來鎖定讀者，「你在Apple News+上閱讀的內容不會在網上跟踪你」。很難不讓人聽出，這就是在針對臉書與Google。這兩家科技巨頭近來受到了嚴格的審查，它們的商業模式涉及從用戶端收集個人資訊，而這些資訊則成為廣告商的目標。立法者及公眾都對這樣的數據收集行為進行抨擊，並提出以監管手段加以制約。

在發表Apple Card的過程中，蘋果也強調該公司不會知道使用者在何時何地買了何物，更強調其合作夥伴高盛（Goldman Sachs）絕不會將使用的交易數據分享或出售給ˇˇ第三方單位作為行銷或廣告宣傳用途。而其Apple Arcade遊戲服務也無法在未經使用者允許的情況下收集玩家任何訊息。

事實上，這並非近期蘋果首次以隱私權問題攻擊競爭對手。今年的消費性電子展（CES）上，Google在眾多建築及大眾運輸上都打出「Hey Google」的啟動指令，大肆宣傳旗下智慧語音助理Google Assistant。而歷來都不參展的蘋果則包下CES展場對面的整棟大樓立面，以顯眼的白底黑字「What happens on your iPhone， stays on your iPhone」來另類參展，強調iPhone產品可確保用戶的隱私。

本月稍早前，蘋果也發布了一支以隱私作為主軸的廣告，以幽默的方式呈現該公司對於隱私的重視。廣告結語指出「If privacy matters in your life. It should matter to the phone your life is on.」（如果隱私在你的生活中很重要，那麼他對你的手機也很重要。），最後更以「Privacy. That's iPhone.」和蘋果造型的鎖頭做結尾。

從蘋果種種行為及論述來看，該公司似乎正打算要利用隱私權來區別自己及其競爭對手，這也可能是蘋果這場發表會上最大的收穫。

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關鍵字：蘋果,隱私權,數據,臉書,Google

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