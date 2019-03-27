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國台辦談兩岸關係　強調「三不」並繼續推動交流合作

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▲▼大陸國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、余奕賢／北京─台北報導。

大陸國台辦27日舉行例行記者會，發言人安峰山針對大陸聘請台灣8村里長擔任村主任一事作出回應。有關陸委會指明涉事者已違反「兩岸人民關係條例」，安峰山指出，民進黨公開打壓和恐嚇赴陸工作的台胞「這種做法已經屢見不鮮」，但兩岸開放交流超過30年，人員往來和經濟、文化、社會聯繫已達到前所未有的水準，這為兩岸關係和平發展奠定深厚的基礎，同時也增進兩岸同胞共同利益，民進黨以違法指控來進行威脅和恐嚇「這是不得人心的」。

安峰山提到，福建漳州漳浦地區為了支援台籍科技人員創新創業，專門選聘一批在當地投資興業的台胞，在從事本業的同時展開農村科技服務，這是「在為他們提供更大的發展機會」。他還說，福建平潭也聘請一批台胞擔任村委會和居委會的執行主任，負責社區管理、產業發展、人文教育和醫療照護、志願服務等工作，「這些都是為台灣同胞在大陸的發展提供機會和便利的好事。」

▼福建平潭推動自貿試驗區改革開放，提升台資企業投資便利化。（圖／翻攝自中新社）

▲▼福建平潭推動自貿試驗區改革開放 提升臺資企業投資便利化（圖／翻攝自中新社）

安峰山指稱，大陸順應兩岸同胞希望加強交流合作的共同心願，順應台胞期望獲得更好發展機會的實際需求，不斷推出惠及台胞的各項政策措施、分享大陸發展機遇提供同等待遇，受到廣大台胞的歡迎和肯定，反觀民進黨「站在台胞利益的對立面」，還「出於一黨之私處處設置障礙」，這種做法「是在損害台胞獲得美好生活的權利」，而且「是在阻礙台灣民眾實現自身更大更好發展的機會」。

安峰山總結表示，兩岸之間不論什麼樣的干擾和阻撓「交流合作不能停、不能斷、不能少」，因為台胞「是我們的骨肉天親」，大陸會繼續加強和推動兩岸民間各界交流合作，在進一步落實31條措施的基礎上「繼續推出更多惠及台灣同胞的政策措施」，努力讓兩岸關係發展越實越好，不斷增進兩岸同胞的利益福祉。

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