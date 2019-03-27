國台辦曬「韓流成績單」　廈門8000遊客赴高雄旅遊

▲韓國瑜前往廈門參訪。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦發言人安峰山今（27日）指出，高雄市長韓國瑜此次登陸訪問，除了簽署10.6億人民幣（約新台幣48.2億）的農漁產品採購協議，還在文化交流、旅遊合作等方面取得成果。他表示，深圳每年將為高雄提供200青年實習、就業機會；廈門近期則會組織8000遊客分批赴高雄旅遊，廈門航空也將到高雄招聘百名空服人員。

安峰山表示，韓國瑜一行在經貿採購方面，按照市場化機制簽訂大批農漁產品採購協議，其中在深圳、廈門期間簽署金額達4億元人民幣，在香港達5億多元人民幣，在澳門達1.6億元人民幣；深圳還協調攤位吃緊的海吉星農產品批發市場，將攤位優先租給高雄銷售農產品。廈門則邀請高雄組團參加每年舉辦的海峽論壇、投洽會、旅博會、工博會和文博會等經貿文化展會。

文教交流領域，深圳將每年為高雄提供200個青年實習、就業崗位，深圳職業技術學院每年為高雄提供20個就讀學生指標。廈門今年11月將在高雄舉辦第十二屆海峽兩岸福德文化節，舉辦閩南語合唱團走進高雄活動，兩地將持續開展民間、民俗、宗親、社區、青年交流交往活動。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

旅遊合作方面，廈門將盡快推動「中遠之星」客輪恢復廈門至高雄的航線，推動開通廈門至高雄的郵輪航班。深圳、廈門市將按市場化機制運作，鼓勵旅行社組織遊客前往高雄旅遊，廈門近期將先組織8000名遊客分批到前往高雄。此外，廈門航空今年將再次赴台招聘200名空乘人員，其中100人定向到高雄招聘。

安峰山強調，韓國瑜取得這些成果是「兩岸一家親，親望親好，守望相助」的體現，也是兩岸融合發展，攜手發展，共同發展的生動寫照，充分說明在堅持「九二共識」的基礎上，兩岸城市交流的合作前景廣闊。

他表示，大陸歡迎並支持更多兩岸城市在「九二共識」的基礎上加強交流合作，相互借鑒，攜手發展，兩岸關係好，台灣才會好，希望兩岸民眾能夠共同努力，堅持九二共識，反對台獨分裂，克服人為干擾和阻礙，積極推動兩岸關係和平發展。