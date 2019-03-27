註銷「關注31條」網站　國台辦批民進黨「蒙眼睛堵耳朵」

▲ 安峰山27日提到民進黨故意製造對立與仇恨。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）



記者曾俊豪、柯振中／北京－台北 連線報導

大陸國台辦發言人安峰山在27日舉行的國台辦例行記者會上表示，民進黨關閉「31條」網站是因為恐懼，害怕兩岸關係「改善走好」、兩岸同胞走進走親、害怕被「台灣民眾識破他們的底細」，看穿故意營造對立與仇恨的真實用意，「民進黨當局現在所做的事，是以刻意『蒙上眼睛、堵上耳朵』的方式封鎖台灣」。

他說明，惠台31條措施把台灣同胞當成大陸百姓來服務，如今已取得積極成效，許多台灣民眾都獲得實質利益，「習總書記強調，要探索海峽兩岸融合發展的新路，對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。」

安峰山表示，在金融服務方面，福建省平潭綜合實驗區已經開啟台灣地區的聯徵服務；截至2018年底，已累計辦理台胞信用報告194筆、成功發放貸款金額4566萬元（人民幣，下同），也為16名台商頒發可以在當地金融機構辦理貸款的「金融信用證書」。

▲國台辦發言人安峰山。（圖／記者蔡浩祥攝）



安峰山提到，兩岸共同規劃的「海上絲路－東方生活美學展」被首爾中國文化中心選上，將赴韓演出，在文化交流方面，兩岸文化機構將「攜手展示」中華工藝美術的精粹，共揚中華文化。

他說，「關注31條」網站，是提供台灣民眾赴大陸發展訊息與服務的平台，網站中不僅條列「31條措施」的具體內容，還公布大陸各地區部門落實「31條措施」的程度，為台灣同胞提供便利，「民進黨當局以『莫須有』的罪名關閉這個網站，難道說，讓台灣同胞知道和了解更多對他們有用和有利的資訊信息，．也成了民進黨當局眼中的『罪過』嗎？」

安峰山表示，民進黨的所作所為，實際上源於心裡的不安，「害怕兩岸關係改善走好，害怕兩岸同胞走進走親，害怕台灣民眾識破他們的底細，看穿他們以一黨之私去故意製造敵意、對立和仇恨的真實用意。」

他痛批，民進黨當局現在所做的事，是以刻意「蒙上眼睛、堵上耳朵」的方式封鎖台灣，已經來到「台灣民眾利益的對立面」，阻礙台灣民眾獲得發展的機會。

▼《惠台31條措施》各省市惠台措施大匯總。（圖／國台辦）

