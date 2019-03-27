兩岸應急法務研討會在北京　提供台生、台胞法律服務

▲應急法務研討會除討論台生、台胞外，也同樣解決大陸同胞、配偶來台問題。（示意圖／視覺中國）



大陸中心／綜合報導

北京市涉台法律事務所研究會（下稱研究會）與台灣海巡警察消防領導人總會（下稱總會）25日舉行聯合研討會，會中提到兩岸應及法務合作機制相關問題，以及簽署《交流合作備忘錄》。研究會副會長沈騰說，研究會成立以來，與台灣密集交流，並提供在北京台生、台胞就學與就業的相關法律問題與服務。

沈騰提到，近年來，研究會與總會為加強合作交流，做了大量工作，並取得實效，兩岸法路實務工作者應發揮聰明才智，進一步加強交流，為「強化兩岸應及法務機制做貢獻」。

總會理事長蔡俊章表示，兩岸的民間交流頻繁，總會也時刻保持與大陸相關協會的交流，希望兩岸民間交流不會中斷、司法領域互動更熱切。他指出，研究會與總會在會議上簽署《交流合作備忘錄》及赴台考察合作協議，有助兩岸在法律事務方面的深層交流，並協助解決台商赴陸發展、大陸同胞來台尋親、配偶來台等生活問題。

據悉，北京市海淀區台辦、北京市社科院與中國政法大學也派出學者前往研討會，就民間與學術領域的交流獻策。對於研究會與總會近年來的合作，北京市台辦也表示肯定，並希望能夠繼續深入交流。

據了解，研究會2014年成立，是具有獨立法人資格的涉台法律事務研究機構。研究會成立以來，與台灣法律機構、大學及社團等單位合作與交流，提供在北京台生、台胞就學與就業的相關法律問題與服務。長沈騰說，希望可以透過研討會，開創兩岸法律實務界深入交流合作的開端。