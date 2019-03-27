　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回函內政部「已讀不回」還指違法　台籍社區主任助理大聲喊冤

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲在廈門任職的台籍社區主任助理胡小姐。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲因在廈門擔任台籍社區助理，台青被陸委會、內政部指涉違法。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜上午前往廈門台商會館，與廈門台協座談。就在車隊抵達前，數十位遭陸委會認定違法任職的台籍社區主任助理組團到場陳情。他們向《ETtoday新聞雲》表示，已書面回覆內政部，不料「已讀不回」，陸委會、內政部卻不斷在媒體上直指違法。

有關任職台籍社區主任助理職務一事，陸委會指出，擔任該職務違反《兩岸人民關係條例》第33條之2規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。

一位家住高雄的台籍社區主任助理林小姐表示，自己家中收到內政部來函，要求說明在大陸工作情況及任職單位，要了解是否違反《兩岸人民關係條例》。她說，已書面回覆內政部，不料「已讀不回」，陸委會、內政部卻不斷在媒體上直指違法。

胡小姐坦言，自己工作很單純，就是負責社區營造，被指控違法實在冤枉，「我們覺得很不公平，這限制我們在大陸發展的自由」，但自己還是會繼續在廈門從社區主任助理工作。

據了解，即便陸委會揚言開罰，海滄區政府網站仍在上月23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。

知情人士透露，截至目前，共有43位台籍人士赴廈門擔任社區主任助理職務，期間因有人因故離職回台，才再次發出增聘公告。

▼韓國瑜訪廈門，又簽農產品訂單。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
快訊／中央銀行國庫局30歲女墜樓！「臟器外露」當場慘死
每年加薪5000！資訊公司徵才「英文越爛越好」…背後原因有洋
快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店

關鍵字：台籍社區助理,陸委會,內政部,兩岸人民關係條例

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

韓國瑜與廈門台協座談　「台三代」萌孩獻花迎接！

一句話秒懂「老鼠偷拖鞋」　物價漲、總統議題韓國瑜都說這句

內閣祕辛曝光！賴清德新書爆「蔡英文承諾處理扁特赦」

回函內政部「已讀不回」還指違法　台籍社區主任助理大聲喊冤

韓國瑜登陸取得共識　廈門8000人將分批赴高雄旅遊

「兩次訪中都公開透明」 陳菊：我還提到馬總統

韓國瑜會中聯辦、國台辦　陳致中法院控告「外患罪」

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

快訊／2020總統大選安維對象增加　國安局：最高可保護6組候選人

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

韓國瑜與廈門台協座談　「台三代」萌孩獻花迎接！

一句話秒懂「老鼠偷拖鞋」　物價漲、總統議題韓國瑜都說這句

內閣祕辛曝光！賴清德新書爆「蔡英文承諾處理扁特赦」

回函內政部「已讀不回」還指違法　台籍社區主任助理大聲喊冤

韓國瑜登陸取得共識　廈門8000人將分批赴高雄旅遊

「兩次訪中都公開透明」 陳菊：我還提到馬總統

韓國瑜會中聯辦、國台辦　陳致中法院控告「外患罪」

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

快訊／2020總統大選安維對象增加　國安局：最高可保護6組候選人

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

張懸懷孕「害喜狀況嚴重」　結婚倒數：張鈞甯是乾媽！

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

政治熱門新聞

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋..

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：..

2020選不選　韓國瑜神回：老..

快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍..

訪陸5天搶52億訂單　陸委會想..

即／蔡英文抵夏威夷　傳大陸駐L..

柯文哲出訪筆記「交流波士頓生技..

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失..

默契咖啡店門口公告　不收看中天..

老公拚總統接力選市長？李佳芬苦..

韓國瑜搶44億訂單　杜紫宸：外..

更多熱門

相關新聞

陸委會設韓國瑜條款　侯友宜：中央不要畫地自限

高雄市長韓國瑜出訪大陸，拜會中聯辦官員惹議，陸委會表示，將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。對此，新北市長侯友宜則呼籲中央，不要畫地自限，才能讓兩岸經貿更加活絡。

韓國瑜訪港澳中聯辦　國台辦回應

陸委會設「韓國瑜條款」　柯P：不要管太多

韓國瑜赴港澳惹議　彭勝竹：應不算違法

陳菊也見過大陸官員？陳明通怒：她是彰顯主權！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面