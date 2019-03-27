回函內政部「已讀不回」還指違法　台籍社區主任助理大聲喊冤

▲因在廈門擔任台籍社區助理，台青被陸委會、內政部指涉違法。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜上午前往廈門台商會館，與廈門台協座談。就在車隊抵達前，數十位遭陸委會認定違法任職的台籍社區主任助理組團到場陳情。他們向《ETtoday新聞雲》表示，已書面回覆內政部，不料「已讀不回」，陸委會、內政部卻不斷在媒體上直指違法。

有關任職台籍社區主任助理職務一事，陸委會指出，擔任該職務違反《兩岸人民關係條例》第33條之2規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。

一位家住高雄的台籍社區主任助理林小姐表示，自己家中收到內政部來函，要求說明在大陸工作情況及任職單位，要了解是否違反《兩岸人民關係條例》。她說，已書面回覆內政部，不料「已讀不回」，陸委會、內政部卻不斷在媒體上直指違法。

胡小姐坦言，自己工作很單純，就是負責社區營造，被指控違法實在冤枉，「我們覺得很不公平，這限制我們在大陸發展的自由」，但自己還是會繼續在廈門從社區主任助理工作。

據了解，即便陸委會揚言開罰，海滄區政府網站仍在上月23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。

知情人士透露，截至目前，共有43位台籍人士赴廈門擔任社區主任助理職務，期間因有人因故離職回台，才再次發出增聘公告。

▼韓國瑜訪廈門，又簽農產品訂單。（圖／記者蔡紹堅攝）