歐陽娜娜遭綠營勢力言語攻擊　國台辦：挑撥生事，心態不正常

▲就歐陽娜娜事件，大陸國台辦發言人安峰山發表言論。（圖／歐陽娜娜Nana官方微博／記者曾俊豪攝）



記者曾俊豪、吳易達／北京—台北連線報導

大陸國台辦27日舉行例行記者會，會中《環球網》記者提到，「歐陽娜娜日前被質疑支持『台獨』，隨後本人表態自己是中國人、堅持一中原則，卻引來台灣一些網友媒體的言語攻擊，請問發言人有何評價？」

對此，國台辦發言人安峰山表示，「前幾天歐陽娜娜剛接受了央視的專訪，在大陸的演藝活動也正常進行，最近有不少大陸的媒體就此事發表了一些理性、客觀的分析與評論，這些都可以供大家參考」；至於「台灣有些政治人物藉此事去挑撥生事、製造對立，只能說他們的心態很不正常」。

▲蔡英文請韓國瑜傳話。（圖／記者陶本和、吳奕靖攝）



《環球網》記者也問道，「現在正在南太平洋進行『友邦』活動的蔡英文日前對韓國瑜隔空喊話，要他告訴大陸『停止打壓台灣的國際參與空間』，請問發言人有何評價？」

針對此事，安峰山指出，韓國瑜市長此次來訪遭到了民進黨當局和一些「台獨」勢力無端指責，但同時「我們也可以看到，更多的台灣社會輿論對他們的這些指責進行了批判與抨擊，民進黨當局越是去阻撓和干擾兩岸的城市交流合作，也就越暴露了他們出於一黨之私、一己之私去破壞台灣同胞利益福祉的本來面目」。

安峰山表示，一方是在拼命做事、拚經濟，另一方則是什麼事都不做；一方在努力為民眾謀福利，另一方卻站在民眾利益的對立面，「民進黨當局的這些做法，等於主動把自己送上來，讓大家做鮮明的對照，照出他們心中的『小』字和『私』字」。

最後，安峰山指出，「我想，他們這樣做只會讓更多的台灣民眾擦亮眼睛，認清他們的面目。」