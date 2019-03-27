內閣祕辛曝光！賴清德新書爆「蔡英文承諾處理扁特赦」

▲賴清德出新書。（合成圖／翻攝天下文化臉書、記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院院長賴清德推出新書《用行動帶來希望》，內容完整記錄賴清德擔任內閣500天的挑戰。書中曝光賴清德接任行政院長前，曾和總統蔡英文談過，蔡英文也承諾他，會處理特赦前總統陳水扁的問題。

書中內容再正式發布前提早曝光，其中在「閣揆的五百天」一文中提到，賴清德在2017年6月，接獲當時行政院長林全邀請見面，當時以為是要談對台南的建設，結果林全開門見山的說，已決定離開行政院長的職位，希望賴清德接下這個重擔。

為了挽救民進黨執政困局，賴清德思考後決定接下這個重擔，並在任並案正式發布前進總統府和蔡英文商討，他提出四個問題，包括《勞基法》應該再修，蔡表示同意；他主張台灣獨立，蔡回應，他可以在立法院維持一貫的說法。



賴清德也提到，他在台南市長任內在議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁，總統的態度如何？當時蔡英文表示，她會處理，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。最後，賴清德提出，台灣憲政體制屢屢出現問題，希望總統啟動憲政改革，蔡總統表示，未來她會推動。



上任後，為了要解決「五缺」問題，涉及的部會與法規非常多，賴清德成立「加速投資台灣專案會議」，由他親自主持，召集各部會舉行一場又一場的會議，白天開會，晚上回到官邸繼續研讀資料，那段期間，他瘦了3公斤。就任不到兩個月，賴清德一連召開四場記者會，分別提出「排除企業投資障礙」解決缺地、穩定供水、穩定供電、解決缺工缺人才的具體做法，回應企業對解決「五缺」的呼籲。

賴清德謹以此書，獻給所有為台灣社會一同努力打拚的人，也期待將「誠實、務實、踏實」的精神與大眾分享，讓我們一同用行動，為台灣帶來希望與力量。

▲賴清德的新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」。（圖／翻攝自「天下文化」官網）