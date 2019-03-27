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宮廟旁「掏鳥狂尻」還不夠　他廁所拖女摸乳喊：我要性侵你

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公廁、衛生紙、馬桶、廁所。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名男子施用毒咖啡包後，色心大起將一名女子從宮廟廁所拖到門口欲性侵。（圖／達志影像／示意圖）

地方中心／台南報導

一名梁姓男子2018年6月施用毒咖啡包後，竟在宮廟女廁旁的桌椅區當眾掏鳥打手槍，而後又潛入廁所將一名女子從廁所一路拖到門口，熊抱強摀住嘴巴，欲性侵對方，所幸女子同事及時察覺到場阻止，女子才脫離狼爪。梁男到案後供稱，全因吸毒才會犯下獸行，台南地方法院依強制性交未遂罪，判處2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，梁男2018年6月15日上午8時許，先是在台南市安定區某宮廟女廁旁的桌椅區，右手拉下褲子，左手則掏出生殖器官「打手槍」，而後又獸性大發，將一名女子從廁所拖到門口，從後方抱住，摀住嘴阻止她呼救，還出手撫摸對方胸部，稱「我要性侵你」，幸好女子的同事及時發現拉開2人，梁男才沒有得逞。

梁男被逮後供稱，施用毒咖啡包之後都會有幻覺、幻聽和性亢奮的感受。他主張，自己是因為過度施用k他命，造成意識錯亂才會犯下案件。

雖說梁男的驗尿結果確實呈現K他命陽性反應，但法院為確認他是否是因為施用K他命，才導致行為控制能力明顯降低，特別囑託精神科醫師為其鑑定。結果出爐，醫師認為，梁男的行為和他施用K他命無關，他的行為理解能力和控制能力「應該沒有」因為施用K他命而受到減損，但也提及他的症狀應該與毒咖啡包內參雜的不同成分毒品有關。

最後法院考量，梁男沒有前科，且從2017年6月15日偵查到起訴後的2019年1月8日，前後被羈押了將近7個月，梁男父親則在2018年10月間和女方達成民事調解，依約賠償5萬元，女方也接受給梁男一個從輕量刑及緩刑的機會。梁男被依強制性交罪處2年徒刑，緩刑5年，可上訴，至於公然猥褻的部分，由於梁男沒有讓他人觀看的意思，因此無罪。

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關鍵字：性侵,毒咖啡包,打手槍

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