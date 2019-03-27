小鮮肉泳池狂噴水！　她出手反擊害3少「互撞擦傷」下場慘

▲一名家住新北市的女子，不滿游泳時遭一旁少年激起的水花濺到身上怒反擊。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

突發中心／新北報導

新北市一名尤姓女子，游泳時不滿3名少年在一旁戲水，還將水花噴濺到自己以及母親的身上，因此出手反擊，不斷拍打水面驅趕對方，不料，此舉卻害得其中一名少年受傷，尤女被依傷害罪起訴。

據了解，尤女與其母親於2018年7月前往新北市新店區一處游泳池游泳，當時盧姓、胡姓、蔡姓3名少年在她們的附近嬉鬧，過程中不斷濺起水花噴到2人的身上，尤女好言相勸但情況仍未改善，就連換了位置也一樣受到3名少年影響。

尤女一怒之下決定反擊，以雙手拍打水面濺起水花的方式朝3名少年逐步進逼，後來尤女雖見到對方退後卻未停手，導致其中一名盧姓少年在互相擦撞的過程中，臉部及嘴唇都受到擦挫傷，怒提出傷害告訴。

尤女到案後坦承，當時僅想讓3名少年離開，並非有意要害盧男受傷，檢察官調查後做出不起訴處分，但盧男不服，決定向台灣高等檢察署提出再議；高檢署認為，當時3名少年已經後退，但尤女仍惡意驅趕，盧男才因此受傷，全案發回北檢，命偵察官偵查起訴。

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