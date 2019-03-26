「要做X再來喔」小三鹹濕訊息撩人夫　正宮氣炸「報復3步驟」反挨告

▲一名婦人在丈夫手機中發現出軌的對話，怒嗆小三反被告。（圖／視覺中國）

地方中心／台中報導

台中市一名高姓婦人2016年在林姓丈夫的手機內發現親密合照及多則曖昧訊息，對象皆是已離婚的劉姓女子，劉女甚至還對林男表示，「要做愛再來喔」，高女一氣之下傳訊息怒嗆劉女，「要我讓你什麼都不用做了嗎？要生存嗎？」並到劉女開的美容店前怒罵「人不要臉，天下無敵」，又將她控告劉女的傳票上傳臉書，被劉女反告誹謗、公然侮辱及恐嚇罪。一審法官判處劉女5月徒刑、高女拘役90日，易科罰金則各為15萬、9萬元，但雙方在二審時和解，法院看在2人「積極和解共尋和諧」的份上，宣告2人緩刑各2年，但劉女須履行賠償高女25萬元的協議。

判決書指出，曾有過一段婚姻的劉女在2015年7、8月間認識林男，明知對方是有家室的人卻仍與他交往，2人甚至在台中市某汽車旅館內2度發生性關係。而高女2016年6月在丈夫的手機中發現劉女與丈夫的親密合照，劉女還向丈夫表示，「要做愛再來喔」、「好好顧孩子顧老婆，我們做愛就好」、「你缺性來找我，我低賤，這樣的生活方式不長久」、「白白浪費時間陪你做愛，傷害你的老婆。我真的很對不起你老婆」等訊息。

得知丈夫出軌的高女愈想愈氣，同年11月用臉書傳送多條訊息恐嚇劉女，「要我讓妳什麼都不用做了嗎？要生存嗎？」、「我去過，知道妳家在哪」，2017年3月又到劉女開的美容店，辱罵對方「人不要臉，天下無敵」，2星期後再將控告劉女「妨害家庭」的傳票拍照上傳到劉女所經營的臉書粉絲專頁上。不甘受辱的劉女反告高女誹謗、公然侮辱以及恐嚇罪。

劉女在法院審理時辯稱，自己不知道林男已婚；而高女則坦承是因為情緒失控才會出現這些行為。但法院勘驗劉女與林男的對話發現，劉女曾說「我真的很對不起你老婆，我沒有拒絕你。」顯見劉女早知林男有家室，而高女的遭遇雖然值得同情，但沒有以理性的方式解決糾紛，雙方也並未和解，因此法院將劉女依妨害家庭罪判刑5月，可易科罰金15萬元，高女則是依恐嚇、公然侮辱與誹謗罪判刑90日，可易科罰金9萬元。

2人不服判決上訴，台中高分院審理後認為，劉女願意賠償高女25萬元，兩人達成和解已得到教訓，雙方也「積極和解共尋和諧」，因此宣告緩刑2年，劉女須於2019年4月15日前支付25萬元給高女。

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