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「美的好朋友」柳林瑋涉性侵…SOP「散步抱抱來看貓」　受害女：華麗優雅的誘騙

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▲前年4月16日，柳林瑋以面試為由邀約林姓女子碰面，帶她到建中校園散步。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾發起公民1985聯盟、參與太陽花學運，而有「社運醫師」稱號的柳林瑋，前年5月，一名林姓女子控訴柳林瑋在車內強吻她得逞。本刊掌握，林女後來對柳林瑋提告強制猥褻，經過台北地檢署深入調查，發現指控柳林瑋荒唐行徑的被害女子不止一人。檢察官傳訊2名女子作證，其中一位定居美國的A女特地回國出庭，她痛訴被柳強制性交得逞的不堪過往。

柳林瑋遭控強制猥褻案，是因2017年5月，一位林姓女子在臉書以〈這是一場華麗優雅的誘騙〉為題，發文指控柳林瑋假借面試邀約，竟在車內趁機強吻得逞。事後林女具狀向北檢提告，沒想到檢方深入追查，卻出現更多女子站出來指控柳林瑋惡行。

2人在車上獨處時，柳林瑋自稱壓力大，希望林姓女子抱他。（圖為示意畫面）

本刊日前專訪到林女，她娓娓道出自己受害的過程、決定提告以及找到另2名同遭柳林侵犯女子作證的心路歷程。

林女遭強吻案發生在前年4月16日，她回憶，2015年她在一場校園演講中認識大她10歲的柳林瑋，因欣賞其正義感，互加臉書成為臉友，但互動僅止於偶爾傳私訊。案發前一天，柳林瑋得知她情緒低落又休學，詢問是否要到他的公司幫忙，她便答應前往面試。

  1. 這篇臉書文中的實習生曾傳訊給林姓女子，證實文中老闆就是柳林瑋。（讀者提供）
  2. 2014年太陽花學運期間，柳林瑋加入醫療團，也曾參與攻占行政院活動。（翻攝柳林瑋臉書）

當天下午2時2人碰面後，柳林瑋先開車載林女到建中校園，卻只是在校園中散步，始終未提及工作相關議題。直到3時許，天空下起雨，2人回到車上，柳林提及當時忙於募資壓力大，希望林女抱他。「我那時是覺得有點奇怪，但沒多想就答應。」

沒想到，柳林瑋竟在擁抱時趁機扭轉林女的臉、強吻她的嘴唇，「當下就是腦筋一片空白，不知道該怎麼辦！」強吻後，柳林瑋還約林女回家看貓，但遭林女拒絕。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


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關鍵字：鏡週刊,柳林瑋,性侵

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