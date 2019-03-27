台中「默契咖啡」喊話捍衛閱聽自由　店門口公告：不收看中天、TVBS

▲ 默契咖啡的店門口公告，「不收看中天、TVBS 」。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／綜合報導

台大學生日前才發起校內餐廳「拒看中天」的活動，而政大部分學生也於26日響應，呼籲學生們應該搶回遙控器。對此，台中知名咖啡廳「默契咖啡」的老闆也在店門口貼上，「本店不鎖特定新聞頻道」、「本店不收看中天TVBS」的標語，同時也在臉書附上圖像連結，讓有需要者自行取用。

默契咖啡的老闆老丹26日在臉書發文表示，「吃宵夜時跟老婆聊到小吃店鎖頻的事，想說該做點什麼，就搞了這個。」從他附上的照片中可見，店門口貼上了一張藍色的海報，上面寫了「本店不鎖特定新聞頻道」、「本店不收看中天TVBS」的標語，而右上角也附上了QR-code，要讓有需要者自行取用。

此外，老丹也表示，「有些朋友建議說既然主張閱聽自由，又說不看中天TVBS，是否有所牴觸？」對此，他則回應：「這兩個訴求我認為並不衝突。『不鎖頻』是把選擇的自由找回來；『不收看』被買收的媒體，更是避免媒體毒害，出於自保的選擇。所以說這兩個訴求都是捍衛閱聽自由，當然文案語氣還可以斟酌，但我認為沒有本質邏輯上的問題。」

對此，國民黨籍立委蔣乃辛26日接受《中國時報》採訪時表示，「要看什麼電視台是個人自由，就像愛吃什麼一樣，喜歡吃甜食的人，可以去強迫別人不吃鹹食嗎？」而他也表示，「很多餐廳的電視都只播三立或民視，那是不是也可以有人去要求禁止？中華民國應該是擁有新聞自由與個人自由的地方」。

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