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性侵3周大女嬰+6歲女童！變態男10年藏7800張兒童片　重判260年嚇昏

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▲美國兒童性侵犯古德曼（Thomas Goodman）最新判處260年刑期。（圖／翻攝自Rhode Island State Police、pakutaso示意圖）

▲美國兒童性侵犯古德曼（Thomas Goodman）最新判處260年刑期。（圖／翻攝自Rhode Island State Police、pakutaso示意圖）

國際中心／綜合報導

美國一名男子工作時，被雇主發現他正在用手機看自拍的「變態影片」，沒想到卻爆發出一連串戀童行為，他收藏了超過7800張照片和370段影片等兒童色情檔案，甚至性侵多名女童長達6年、最小的被害者僅3周大的女嬰。美國羅德島（Rhode Island）法院22日將這名男子判處260年刑期，並形容他「墮落的程度」已經超過一般人的理解。

綜合外電報導，現年45歲的古德曼（Thomas Goodman）去年5月工作時，被雇主發現他正在用iPhone觀看自拍變態片，被報警逮捕，整起戀童事件因而曝光。警方在他的住處搜出7800張照片和370段影片，內容幾乎是自行拍攝的兒童色情檔案，其中有影音是未成年的少女，包括還在學習走路的小女童。

古德曼的這些影片是在2007年9月至2018年2月間拍攝；此外，檢方還查出他連續性侵2名女童，從她們6歲開始性侵至今長達6年，甚至猥褻一名3周大的女嬰直到18個月大，更將這些過程全部都錄製下來，收藏在手機內隨時回味觀看。

去年10月，古德曼認罪，被控至少8項「性侵兒童」與1項「持有虐待及被虐的兒童色情物品」。他的辯護律師表示，古德曼小時候曾遭到老師騷擾，也是名受害者，因此才會有這樣的戀童行為。

法官麥康乃爾（John McConnell）為了確保古德曼「永遠不會出獄」以避免再出現下一個受害者，最後重判他260年有期徒刑，嚇得他當場昏倒，重摔在桌子上。

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關鍵字：性侵,戀童,北美要聞

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