柳林瑋爆性侵！2女控車內強吻硬壓床　親揭「誘騙真面目」

圖、文／鏡週刊

曾發起公民1985聯盟、參與太陽花學運，而有「社運醫師」稱號的柳林瑋，前年5月，一名林姓女子控訴柳林瑋在車內強吻她得逞。本刊掌握，林女後來對柳林瑋提告強制猥褻，經過台北地檢署深入調查，發現指控柳林瑋荒唐行徑的被害女子不止一人。檢察官傳訊2名女子作證，其中一位定居美國的A女特地回國出庭，她痛訴被柳強制性交得逞的不堪過往。

▲前年4月16日柳林瑋在車上強吻林姓女子，事後遭控告強制猥褻。（圖／鏡週刊提供，下同）

北檢偵辦柳林瑋遭控強制猥褻案，有進一步發展，檢方曾傳訊2名女子作證，2人均供稱曾遭柳林瑋性騷的不愉快經驗，其中一人還驚爆自己被柳林瑋強壓在床上強制性交得逞，檢察官非常重視2人證詞，將再傳訊柳開庭調查，以追查真相。

柳林瑋遭控強制猥褻案，是因2017年5月，一位林姓女子在臉書以〈這是一場華麗優雅的誘騙〉為題，發文指控柳林瑋假借面試邀約，竟在車內趁機強吻得逞。事後林女具狀向北檢提告，沒想到檢方深入追查，卻出現更多女子站出來指控柳林瑋惡行。

▲這篇臉書文中的實習生曾傳訊給林姓女子，證實文中老闆就是柳林瑋。

本刊調查，告柳林瑋性侵的A女住在美國，看到林女文章後讓深藏她心中的一段秘密再次浮現，那是多年前她曾被迫與柳林瑋發生性關係。為了此事，她專程搭機飛回台灣出庭，向檢方娓娓道來她和柳林相識過程，以及她曾在柳林高雄住處被迫上床發生關係的往事。

A女回憶起這段心中陰影，證述後心情沮喪到極點，立刻決定對柳林瑋提出強制性交告訴，身分從證人一躍轉為告訴人。雖然這起性侵案仍在追訴效期內，不過，由於A女所指控的案發時間已超過5年，光憑這段越洋提告證詞能否成為起訴柳林瑋的關鍵證據，仍待檢方深入調查。

▲2014年太陽花學運期間，柳林瑋加入醫療團，也曾參與攻占行政院活動。

至於另名差點被柳林瑋強吻的B女，出庭作證時提及她是如何差點在「華麗優雅」的氣氛中被親吻，但並未對柳林提告，不過，由於柳林瑋已被控涉嫌性侵，檢方勢必傳喚他到庭說明，真相屆時才能水落石出。

對A女提告強制性交一事，柳林瑋表示，他並沒有收到檢方傳票，「我完全沒有聽說相關的事情」。他也喊冤，覺得這件事有點誇張，因為他這輩子從未強制別人做些什麼。

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