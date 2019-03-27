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「台灣燈會紀念一卡通」買氣爆棚　第5刷1萬張4月開賣

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▲▼ 台灣灣燈會一卡通五刷再開賣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會紀念一卡通五刷四月再開賣。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與一卡通公司合作推出「台灣燈會紀念一卡通」買氣爆棚，縣府追印第5刷共計1萬張於4月開賣；1日凌晨12點於Yahoo超級商城一卡通專區開放網購，2日下午1時30分起於屏東演藝廳、屏東戲曲故事館及恆春民謠館三地同步發售。

台灣燈會主視覺一卡通，從1月底首波1000張開賣秒殺，2月份兩次追印5500張、3月中第四刷9000張又立即銷售一空，民眾反應熱烈，短短2個月內已賣出逾1萬5000張，受歡迎的程度超乎預期，一張售價1百元的一卡通，在網路有人轉賣喊價300~500元不等。

燈會一卡通熱賣，縣府決定第5度追加共計1萬張，3000張4月1日於Yahoo超級商城一卡通專區發售，同時為服務屏中以南的民眾購買需求，本次7000張的一卡通於屏東地區分北、中、南三個販售據點，屏東演藝廳現貨供應3000張、屏東戲曲故事館（屏東縣潮州鎮建基路58號）、恆春民謠館(屏東縣恆春鎮恆南路168號）各2000張，僅限4月2日當日下午1時30分至5時開放現場購買，4月10日上午8時可於郵政商城網購，以上皆每人限購5張，售完為止。

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關鍵字：屏東縣政府,一卡通,台灣燈會,五刷,開賣

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