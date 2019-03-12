植樹節植出臺灣森林美樂地　延伸島嶼生命綠　

▲林務局與屏東縣政府今12日植樹節，在新來義社區舉行植樹節活動，圖與會人員合照。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局與屏東縣政府共同合辦的2019年總統植樹活動今12日在屏東縣新來義社區舉行，副總統陳建仁代表蔡英文總統出席，活動在當地部落頭目、耆老，在排灣族鼻笛及古謠歌曲中，一起植下象徵文化延續的臺灣原生樹種。

今年的植樹活動呼應2019年世界森林日主題「Forests and Education森林與教育」，透過手植原生樹種儀式，象徵臺灣山林與原民文化緊密結合；且為屏東縣「部落之心-排灣民族學校」的設立揭開序幕。

▲▼屏東縣長潘孟安植樹與謝水能老師表演雙管鼻笛。

林務局表示，今年植樹活動主題為「延伸島嶼生命綠，傳唱臺灣森林美樂地」，為林務局去年啟動「國土生態綠色網絡計畫」延續，將過去政府對中央脊梁山脈森林保育的成果向東、西兩側的淺山平原帶延展，建構完整的國土綠色生態保育。

林務局說明，今年栽植火廣竹、樟樹、烏心石、櫸木、臺灣赤楠、九芎等原生排灣民族傳統工藝與建築使用樹(竹)種，其中火廣竹除具排灣族文化象徵及製作口、鼻笛的森林工藝代表，過去更為平埔族及漢人移民之防風林或地界，深具臺灣象徵意義。

▲▼泰武國小傳唱隊。

林務局表示，今年活動邀請了國寶級的排灣口、鼻笛製作與演奏的傳承藝師，金賢仁長老、許坤仲長老、謝水能長老，以及青壯年鼻笛傳承表演者少妮瑤‧久分勒分，以及榮獲金曲獎的泰武古謠傳唱隊小朋友，以笛聲與古謠歌曲傳誦人與自然和諧共存的互依關係。更邀請當地部落祭司至現場祈福，並在泰武古謠傳唱隊小朋友的歌聲中，見證原住民山林文化的傳承，希望這麼美的森林文化能向世界發聲。