屏東縣圖書館行動APP上線　借閱更Esay

▲屏東縣政府文化處行動APP上線，更方便借書。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



為提升閱讀率，屏東縣政府推動圖書館免費通閱服務與提高每人可借閱冊數，去年借閱人次76萬7,769人次，較前年增加近5萬人次，成交明顯。目前屏東縣公共圖書館已新增行動APP，也開放持身分證及一卡通及手機條碼等方式借書，讓民眾借閱更Easy，冀望再提升更多民眾來閱讀與借書。

▲屏東縣政府行動APP上線，借書更方便。

｢滑世代」來臨，國人閱讀習慣隨之改變，為使民眾善用圖書館資源，提高閱讀率，縣府去年4月起推動免費通閱服務，民眾可免付30元郵寄費，讓縣內各公共圖書館的館藏圖書均可互相流通，帶動借閱人次大幅成長。

文化處表示，2018年全縣圖書館借閱人次76萬7千769，較106年借閱人次71萬8千494，成長4萬9千275人次，閱讀人口明顯成長。不過，因去年縣立圖書館及屏東市立復興圖書館、竹田及三地門鄉立圖書館等閉館整建，去年總借閱冊數203萬3千041冊，比106年211萬5千498冊減少6萬多冊，每人均借閱冊數2.45本。

另依縣內各年齡層借閱人口分布與閱讀喜好，閱讀人口以6-11歲兒童居多，借閱冊數25萬4千128冊，其次是35歲至44歲讀者的22萬7千979冊，顯示近幾年推動親子共讀、閱讀向下扎根亦具成效。而一般民眾借閱書冊仍以語言文學類為主，近來DVD影片也大受歡迎。

為營造友善閱讀環境，縣府推出屏東縣公共圖書館行動APP，開放持身分證及一卡通及手機條碼等方式借書，同時持續免費通閱服務，將延長通閱取書保留期限為10天，每人可借閱冊數提高為圖書14冊、期刊4冊、視聽資料2片。

文化處表示，因應數位科技化需求，已爭取教育部補助公共圖書館作為社區公共資訊站，兩年計畫經費總計7百餘萬元，提升33鄉鎮圖書網路寬頻，並增加平版、筆電和電腦等，充實資訊設備環境，也透過親子共讀、朗讀節、閱讀節、故事媽媽劇團下鄉展演等各項活動，讓大家親近閱讀。