感謝台灣燈會金牌志工　業者提出限時優惠　

▲屏東縣大店長聯盟共38家企業共數百間店鋪共同發起限時優惠台灣燈會金牌志工活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會被譽為史上最美燈會，創下1千339萬人次到訪紀錄，動員的志工與工作人員超過1萬名，南仁湖小墾丁渡假村總經理張福生為感謝締造「我屏東我驕傲」的志工，即日起至3月31日提供志工及工作人員續住一晚免費優惠，期盼更多業者加入提供優惠行列。

張福生說，「感謝台灣燈會金牌志工假期」，平日兩人同行一泊二食只要3千888元，除兩客自助早餐外，還有主廚推薦晚餐、親子甕窯雞體驗、白天生態與夜晚星空導覽，更加碼推出周日至周五續住一晚免費，讓志工們帶家人或親友前來放鬆。

▲▼小墾丁提供優惠台灣燈會金牌志工活動。

策展人黃耀寬表示，即日起至3月底，只要持台灣燈會志工證入住，或刷國民旅遊卡者，均符合周日至周五續住一晚免費資格。

除了小墾丁，屏東縣大店長聯盟共38家企業共數百間店鋪共同發起限時優惠，像知名連鎖早午餐晨間廚房、咕嘰咕嘰早午餐、漫時光早午餐、燒肉魂、居高風味餐廳、圓澤家冰糖飲、阿漢炒飯麻辣燙、牛園火鍋、憶童年人文懷舊館、平埔黑豬、聞香閣宴會餐廳、搖滾雞、田中央小農直販所、老屋壽喜燒、竹林有機農場、義朵朵pasta、PORTER屏東店、綠芳水岸民宿、一碗豆腐、柚活力早午餐、御田滴雞精、塔斯咖茶永福與萬丹店、枋寮阿達漁港餐廳、鮮饌道海洋文化館、日順茶飲繁華店、Lili手作烘焙、荷蘭英黛爾健康睡眠館、祥運汽車保養廠、上好佳客式炒粄條、東港味益鮪魚鬆、LAOMA佬媽子午晚餐、有肉食舖、雁行咖啡、日食糖、留下旅舍及東港海岸咖啡館等。