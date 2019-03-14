台灣燈會再揚威國際　「海與光」奪日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎

▲網紅黃小玫（中）為台灣燈會及屏東觀光創作「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，勇奪日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府邀請才女網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光創作「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，勇奪第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，讓台灣燈會再揚威國際！

屏東縣政府今14日與黃小玫一同出席盛會領獎，潘孟安縣長因公務繁忙無法到場，但一接到消息，馬上錄製影片在臉書上和鄉親網友分享，「這不僅是屏東的榮耀，更是台灣的榮耀！」

潘縣長表示，屏東是台灣的旅遊勝地，三面環海，有特殊的地景地貌及豐富美食，是台灣的花果天堂；屏東縣政府近年透過拍攝觀光影片，向外界介紹屏東，這也是繼2016縣府「把心留在屏東」獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎後，再次獲得國際影展肯定，「我屏東我驕傲!」

日本國際觀光影像節於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，有克羅埃西亞、厄瓜多、斯洛維尼亞、印度、葡萄牙、南非、挪威、希臘、法國、西班牙、澳門等76國家報名。

其中在「最佳東亞影像獎」選出12支影片入圍，屏東縣就佔了二支，分別是「海與光（我們屏東見吧！）」及「驚艷屏東」，結果由「海與光（我們屏東見吧！）」脫穎而出，勇奪最佳東亞影像獎。頒獎典禮上並特別播放「海與光」及黃小玫參觀燈會的影片，給予最高禮遇。

代表領獎的屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉指出，屏東縣政府去年12月發表黃小玫創作的「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片，大受歡迎，目前youtube點閱率已破40萬次，這次報名日本國際觀光影像節亦在評審間獲得極高的評價，甚至評審委員還變成了黃小玫的粉絲，在看完影片後，也想要造訪屏東，成功傳遞屏東之美。

2019台灣燈會活動不斷傳出喜訊，包括3座燈飾應邀到丹麥哥本哈根參展，一座燈飾獲義大利國際設計大獎賽提名入圍，馬來西亞、日本青森市、美濃市都來邀展，此次「海與光」勇奪國際大獎，再為台灣燈會增添光采。