桃機與日本高松機場成「姊妹」　將擴大交流、策略聯盟分享經驗

▲桃園國際機場與日本高松機場宣布締結為友好姊妹機場。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場與日本高松機場26日共同宣布締結為友好姊妹機場，雙方承諾擴大台日機場合作交流，建立策略聯盟分享營運服務、飛航安全及市場行銷等方面的經驗及資訊；同時也規劃雙方機場人員交流，建立更密切航空運輸網路。

桃園機場公司表示，高松空港株式會社目前負責高松機場的營運管理，為汲取桃機公司豐富專業的營運經驗，特於去年邀請桃機公司副總經理但昭璧擔任該公司長期規劃的外部顧問，今年1月桃機公司拜訪高松空港株式會社時，雙方再就機場航廈營運、行銷宣傳、服務等方面廣泛交換意見。

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▲桃園機場與高松機場將擴大合作交流，分享營運服務、飛航安全及市場行銷各方面的經驗及資訊。（圖／桃機提供）

考量建立持續而穩固的合作交流關係，桃機決定於4月2日在日本高松機場簽訂合作協定，正式締結為友好姊妹機場。就飛航安全、營運服務等方面交流經驗與資訊，並促進旅遊及商品行銷、員工互訪交流等計畫，提供符合旅客需求的服務，提升雙邊機場的客貨運量。

▲位於四國的高松機場是桃園機場簽署第14個姊妹機場。（圖／桃機提供）

高松機場為桃園機場之第14個姊妹機場，桃機公司也期望藉由與其他國際機場合作交流與互相觀摩習的機會，提升桃園機場服務品質及國際能見度。