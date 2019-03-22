一家8口凌晨被丟包桃機！乘客怒控「腳遭車門夾傷」：司機態度差

▲叫車被丟包。（圖／東森新聞，下同）



地方中心／台中報導

台中一位楊姓女子帶一家8人到韓國旅行，後來叫車欲從桃園機場包車回台中，卻被司機丟包在第二航廈，只補償一人300元車資。楊女氣憤指控，這麼晚了根本叫不到車，司機態度還很差，不排除會提告。

影片中可以聽到，司機對著一群人說「這樣我沒辦法載了」，開車門把車上8個人連同行李丟包在第二航廈；一家人當場氣憤吼「打給他們公司」，不甘願下車。

楊小姐向《東森新聞》表示，「我們就是大家很傻眼，你要坐計程車沒計程車，坐巴士沒巴士，因為我覺得這樣子太惡劣了。」

▲大包小包被丟包在第二航廈。



她說明，當初講好8個人來回4800元，去程沒問題，但返程換了一個司機，不但不給搭乘，態度還非常差勁，害一家人到家都已經凌晨5點多，不僅如此自己的腳還被車門壓傷，不排除日後將對司機提告傷害。

對此，蘇姓司機則表示，一開始公司沒有交代乘客為8人，在現場與公司確認的過程中，有一名男性口氣非常差，直接嗆聲，覺得不被尊重，最後才決定不載客。

【更多新聞】

一晚至少嘿咻3次！正妹「腰劇烈疼痛」受不了提告 持久男喊冤：體位一般



拐騙「吹樂器」像含棒棒糖！新北狼師「拍4女學生不雅照」教性教育



15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕 結果DNA還他清白