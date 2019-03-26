桃機與日本高松機場簽署締結　第14個友好姊妹機場

▲桃園國際機場26日宣布將與日本高松機場締結為友好姊妹機場，擴大台日機場合作交流。（圖／桃機公司提供）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園國際機場26日宣布將與日本高松機場締結為友好姊妹機場。桃機公司表示，雙方承諾擴大台日機場合作交流，建立策略聯盟分享營運服務、飛航安全與市場行銷經驗與資訊，規劃雙方機場人員交流，建立密切航空運輸網路，雙方訂於4月2日在日本高松機場簽訂合作協定。
▲桃園機場將與高松機場擴大合作交流，分享營運服務、飛航安全與市場行銷等方面經驗資訊。（圖／桃機公司提供）
桃園機場公司指出，高松機場位於日本四國島，是台日航空運輸相當倚重據點之一，高松株式會社負責高松機場營運管理，為汲取桃園國際機場專業營運經驗，去年曾邀請桃機公司副總經理但昭璧擔任高松公司長期規劃外部顧問，今年元月桃機公司專程拜訪高松空港株式會社，雙方就機場航廈營運、行銷宣傳與服務方面彼此交換意見。
雙方基於建立持續且穩固合作交流，訂於4月2日在日本高松機場簽訂合作協定，締結為友好姊妹機場，針對飛航安全、營運服務方面交流經驗與各項服務資訊，促進台日雙方旅遊與商品行銷、員工互訪等計畫，提供符合台日旅客需求服務，以促進雙邊機場客貨運量提升。
▲位於四國的高松機場是桃園機場簽署第14個姊妹機場。（圖／桃機公司提供）
桃機公司強調，高松機場為桃園機場第14個友好姊妹機場，希望透過合作交流、相互觀摩習機會，提升桃園國際機場服務品質與國際能見度。
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