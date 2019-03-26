風向變了！全台熱2天「飆30°C↑」像夏天　周五北台降8°C重回濕冷天

▲周三、四改吹南風，各地高溫上看30度以上，炎熱如夏天。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

東北季風減弱，周三風向轉為吹南風，全台氣溫持續回升，各地陽光露臉，都有機會出現30度以上高溫，周四溫度還會更高，南部有機會上看32、33度，感受上有如夏天一般。不過，周五受到鋒面通過加上東北季風增強影響，天氣將大為轉變，北部高溫驟降7~8度，加上水氣多，中部以北、東北部地區又會轉為有雨天氣。

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▲未來一周天氣變化。（圖／中央氣象局，點圖可放大）

氣象局預報員程川芳表示，周三東北季風減弱，風向慢慢轉為偏南風，後天更轉為西南風，跟上周飆高溫天氣會很類似，明後天各地氣溫很明顯回升，也不太會下雨，只剩東半部有零星短暫雨，但大多都是陽光露臉的好天氣。在溫度方面，周三各地高溫幾乎都有30度以上，周四溫度會更高，南部更有機會上看32、33度，感受上像夏天一樣。

▲周五、六天氣明顯轉變，台北高溫跟前天降幅達7~8度。（圖／中央氣象局）

不過，周五、六受到鋒面通過，加上東北季風增強影響，水氣增加，北台灣又會轉為濕涼天氣，其中以中部以北、東北部雨勢較多，為短暫陣雨天氣，花東及南部山區則為局部短暫陣雨天氣。在氣溫方面，大台北地區周五的高溫僅剩24度，跟前一天的32度高溫相比，降幅達7~8度，明顯轉涼，各地氣溫北部19-27度、中部20-29度、南部20-30度、東部21-27度。

▲周三、四風向轉為吹南風，全台氣溫持續回升，但到周五將會明顯變天。（圖／中央氣象局）

周日至下周二（31日至4月2日）受東北季風持續影響，加上下雨關係，高、低溫一天比一天下降，中部以北及東北部天氣較涼，預估低溫下探15、16度，其他地區早晚也涼；周日華南雲雨區東移，水氣仍偏多，全台都有機會下雨，要到下周一開始降雨範圍才會逐漸縮減，剩下北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

至於下一波東北季風是否會達大陸冷氣團等級？氣象局表示，根據最新一報天氣預報，預估低溫有稍微回升，沒有到那麼低，但由於天氣變數多，仍要持續觀察。

天氣風險公司表示，這周天氣跟上周很像，周三、四轉吹偏南風，各地都是晴朗好天氣，高溫上看30度。周五另波鋒面伴隨冷空氣南下，後面緊接著華南水氣移入，各地都有機會下起短暫陣雨，氣溫也跟著下降，感受濕涼。大家可能想說是不是雨神都專挑周末拜訪，但這剛好是巧合，鋒面不會選擇周幾來台灣。