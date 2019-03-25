雨要停了！全台回暖到周四「熱飆30°C」　氣象局：有初夏的感覺

▲周二起天氣回穩，一路回溫到周四，各地高溫上看30度左右，有初夏的感覺。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

鋒面結束了！氣象局指出，傍晚起水氣減少，中部以北及東北部降雨趨緩，周二起天氣轉穩定，周三、四南風再起，氣溫更會明顯回升，西半部高溫上看32度，有初夏的感覺。不過要留意周五又會有另道鋒面通過，加上東北季風增強，屆時中部以北將再度轉為濕涼天氣。

氣象局預報員林定宜指出，在鋒面通過後，傍晚起水氣減少，下雨機率也跟著降低，周二雖然東北風會稍增強，不過伴隨的冷空氣不多，各地多為多雲到晴天氣，溫度會略為回升，清晨各地低溫約17到21度，白天北部及東半部高溫在22到26度，中南部則約31、32度，但要留意日夜溫差大。

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▲周二至周四高溫上看30度，但周五又將變天轉濕涼。（圖／中央氣象局，點圖可放大）

周三、四，台灣附近南風再起，天氣轉暖，氣溫明顯回升，各地天氣多雲到晴，高溫至少都有26度以上，西半部甚至上看30-32度，有初夏的感覺。

但周五又有另道鋒面通過，加上東北季風增強，各地降雨機率提高，中部以北及東北部再轉為濕涼天氣，其他地區也有局部短暫陣雨。溫度方面，北部約19-26度、中部19-28度、南部21-30度，東部21-25度。

周六及周日東北季風影響，北部及東北部天氣仍較涼，但降雨有機會減少，剩下北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司總經理彭啟明則表示，周二開始，各地將逐步轉晴，溫度逐漸回溫，周三四南風增強，溫度回溫幅度更大，白天高溫都有機會接近30度上下，有點類似上周四春分那天的天氣，不過高溫是否能挑戰上周的破紀錄高溫，仍有待觀察。

下一波較大的變化點會在周五，也有波較具規模的鋒面接近，這波可能略強於上周五的那波，有機會會帶來些雨勢，周五周六會很明顯，隨後會有東北風帶來較冷空氣，下周日一會稍轉乾冷的天氣，低溫有機會降到15-16度，但這時候預測的變動幅度可能較大，過幾天再來評估較為合適。