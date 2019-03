百年一遇！紐西蘭暴雨狂虐「大橋被沖垮」　多條道路封閉

▲橋樑受到大雨破壞。(圖/翻攝自臉書/Civil Defence West Coast)

國際中心/綜合報導

紐西蘭南島地區24日開始受到暴雨及強風侵襲,懷霍大橋(Waiho Bridge)今(26)日甚至有部分遭到沖垮,使得緊急機構關閉道路並協助疏散民眾。大雨將繼續影響南島,紐西蘭交通局(NZ Transport Agency)呼籲駕駛在受到洪水影響的路段行駛時要特別小心。

紐西蘭西岸大區(West Coast)已發布緊急狀態,懷霍大橋遭到破壞,目前大雨預計還會持續8小時,之後便能有所緩解。由於懷霍大橋被沖垮,將導致西岸大區的旅遊產業受到影響,此外,南島的道路也有多條進入封閉狀態。

紐西蘭民防緊急管理機關透過聲明指出,每個地區正在監測河流水位,懷霍河與霍奇蒂卡河(Hokitika Rivers)的水位都在升高。霍奇蒂卡與瑪卡羅拉(Makarora)之間的國道則已封閉。

Westland市長史密斯(Bruce Smith)形容,這是100年才會遇到的一次事件,「有大量的降雨,我從沒看過所有河流在這個地區同時帶來影響。」

South Island rainfall has surpassed a half metre! More to come overnight



1Milford Sound: 526.8 mm

2️Mueller Hut: 494 mm

3 Ivory Glacier: 459.5 mm

4️ Mt Cook: 391.5 mm

5️ Mt Philistine: 206 mm pic.twitter.com/3IbR9GU7on