　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

百年一遇！紐西蘭暴雨狂虐「大橋被沖垮」　多條道路封閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐西蘭南島地區受到暴雨及強風侵襲，懷霍大橋（Waiho Bridge）甚至有部分遭到沖垮。（圖／翻攝自臉書／Civil Defence West Coast）

▲橋樑受到大雨破壞。（圖／翻攝自臉書／Civil Defence West Coast）

國際中心／綜合報導

紐西蘭南島地區24日開始受到暴雨及強風侵襲，懷霍大橋（Waiho Bridge）今（26）日甚至有部分遭到沖垮，使得緊急機構關閉道路並協助疏散民眾。大雨將繼續影響南島，紐西蘭交通局（NZ Transport Agency）呼籲駕駛在受到洪水影響的路段行駛時要特別小心。

紐西蘭西岸大區（West Coast）已發布緊急狀態，懷霍大橋遭到破壞，目前大雨預計還會持續8小時，之後便能有所緩解。由於懷霍大橋被沖垮，將導致西岸大區的旅遊產業受到影響，此外，南島的道路也有多條進入封閉狀態。

Jacob Schonberger 發佈於 2019年3月25日 星期一

紐西蘭民防緊急管理機關透過聲明指出，每個地區正在監測河流水位，懷霍河與霍奇蒂卡河（Hokitika Rivers）的水位都在升高。霍奇蒂卡與瑪卡羅拉（Makarora）之間的國道則已封閉。

Westland市長史密斯（Bruce Smith）形容，這是100年才會遇到的一次事件，「有大量的降雨，我從沒看過所有河流在這個地區同時帶來影響。」

ET快訊
她跟朋友借精生下「18歲激帥混血兒」！抽高180cm撞臉錦榮
跟廠商殺價！對方偷改他別名「糗被抓包」　網長知識：感謝犧牲
快訊／三讀通過！酒駕累犯強制加裝酒精鎖、同車乘客也要罰
TOYOTA RAV4「1桶油890KM環島」！他實測最省油
陸公布「司法36條」！拘留台籍人士應1天內通知家屬

關鍵字：紐西蘭,天氣,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世上只有這裡的鐘「沒有12點」！　瑞士小鎮全民癡迷數字11

特權階級獲包庇 文在寅將設「高級公務員犯罪調查處」

百年一遇！紐西蘭暴雨狂虐「大橋被沖垮」　多條道路封閉

老公找玩3人行　人妻休戰完遭冷落...拿刀處理「小三洞」

「飛機上有炸彈」！新加坡航空傳遭炸彈威脅　班機緊急降落

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

憤怒貓專攻擊男人和狗...放過女人與小孩！居民憂：可能被惡魔附身

影／巴拉圭遇「限定版蔣公銅像」　起手勢超帥氣...網讚：必須朝聖

比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

世上只有這裡的鐘「沒有12點」！　瑞士小鎮全民癡迷數字11

特權階級獲包庇 文在寅將設「高級公務員犯罪調查處」

百年一遇！紐西蘭暴雨狂虐「大橋被沖垮」　多條道路封閉

老公找玩3人行　人妻休戰完遭冷落...拿刀處理「小三洞」

「飛機上有炸彈」！新加坡航空傳遭炸彈威脅　班機緊急降落

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

憤怒貓專攻擊男人和狗...放過女人與小孩！居民憂：可能被惡魔附身

影／巴拉圭遇「限定版蔣公銅像」　起手勢超帥氣...網讚：必須朝聖

比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

80歲老婦「花光積蓄」冒險拉皮：至少可以美美地進棺材

華為P30今登場！發推特標記「蘋果發表會」：感謝暖場

生日趴遭亂摸！　女哭找男友竟遭趕出房...惡狼躲著等她

總統、市長敢違建全拆掉　選戰未開打市府先喝止

「春天柔美系」配件盤點！　蠟筆色老帽、花瓣潮粉手錶超生火

北車前「大亞百貨」擦去時代眼淚　4間商旅飯店搶進拚轉型

青少年最常閱讀平台「FB」　7成認為商業廣告=品質

世上只有這裡的鐘「沒有12點」！　瑞士小鎮全民癡迷數字11

林益世貪汙案更審開庭：任立委時職權管不到民營公司

水公司董座交接　郭俊銘緋聞後首露臉：領每分錢心安理得

韓國瑜4天搶44億訂單拚經濟　杜紫宸：外行充內行！惡搞！

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻..

蘋果iOS 12.2更新　增加..

派對被吼滾出去！男貼地駕機想撞..

馬桶蓋破碎床邊　女子頭部重擊亡

為錢爭吵！越南父怒舉7日嬰丟井..

「透明男人」快步過房間　嬰兒臉..

用LINE落伍！年輕人逃離：菜..

火星發現生命體？「蘑菇」3天被..

澳達爾文港租中國99年　反悔認..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

小妹只剩2年命　求嫁愛人2年後..

他「脫光光」闖空橋：搭飛機沒阻..

史上第一款炸雞罐頭！　日網瘋搶

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬..

更多熱門

相關新聞

看不懂英文路標　陸男撞死澳男

以臨時工作簽證在澳洲生活的28歲男潘亞東（Yadong Pan，音譯）因為看不懂英文路標，2017年12月在維多利亞省大洋路(The Great Ocean Rd)開車時與另外一台車相撞，導致52歲駕駛喬治(George Hullo)當場死亡，日前他被正式宣判3年4個月刑期，刑滿後將被驅逐出境。

自備5%州政府幫買房　年收入162萬以下適用

紐國總理將訪北京　會晤習近平

澳達爾文港租中國99年　反悔認愚蠢交易

泰國大選紐西蘭「海外選票」被當廢票

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

美國直擊／蘋果推出Apple Card

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

母雞產下2層殼「花生蛋」！

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

廠商改他別名「記錄糗顯現」！網長知識

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面