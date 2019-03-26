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4月回到冬天？周五「全台轉雨」冷空氣接力　吳德榮：下周一達強烈冷氣團

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲好天氣會持續到周四，周五鋒面報到，全台降雨機率提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

4月回到冬天？氣象專家吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周日（31日）報到的冷空氣先達「大陸冷氣團」的標準，下周一（4月1日）晚間再達「強烈大陸冷氣團」。對此，氣象局預報員陳伊秀指出，目前歐洲模式預測的溫度比較低，但因是模擬第6天、第7天的結果，還要再多看幾報的資料會比較準確。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（26日）東北季風影響，各地溫度逐漸回升，北部、東半部白天高溫約22到26度，中南部29、30度；各地為多雲到晴，但宜蘭、花蓮、台東和西半部山區有局部降雨。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今東半部和西半部山區有雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周三（27日）、周四（28日）這兩天溫暖南風再起，周三開始東北季風即會減弱，氣溫明顯回升，各地高溫至少在26度以上，西半部甚至都可上升至30到32度，天氣溫暖，再度有夏天的氣氛；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，周五（29日）另一鋒面通過及東北季風再增強，周六（30日）東北季風影響，這兩天北部及東北部天氣稍轉涼，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局預報，周日、下周一東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，降雨範圍稍微縮減，剩下北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▼周五東北季風影響，高溫明顯下降。

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日另一鋒面接踵而至，鋒後有較強冷空氣，降雨更明顯，天氣更濕冷；下周一天氣轉乾冷，下周一晚間、下周二（4月2日）清晨因加上強「輻射冷卻」作用，氣溫降至最低。

吳德榮說，由於是春天的天氣變化，模式模擬愈到期末，「不確定性」較其他季節大；即使是目前世界公認最準的歐洲模式，其最新模擬的最低氣溫，周日先達大陸冷氣團的標準，下周一晚再達強烈大陸冷氣團，但因模式仍將繼續調整，所以強度到底如何？需要再持續觀察。

對此，陳伊秀受訪時表示，春天天氣變化大，歐洲模式的確有抓到期末槽線比較深、冷空氣較強，但因為是第6天、第7天的結果，還要多看幾報的資料；目前估該波冷空氣為東北季風等級，但若資料持續比較穩定的話，也是不排除會修改。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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