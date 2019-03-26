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高溫怒飆30°C！Ｘ天後高溫驚見「詭異轉折」　下一波「再變天」時間曝光

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲下一波「再變天」時間曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者許凱彰／台北報導

中央氣象局指出，26日（周二）天氣轉為穩定，中部以北及東北部降雨趨緩，27、28日（周三、四）天氣轉暖，氣溫明顯反彈回升，高溫上看到32°C。值得一提的是，在29日（周五）有另一波鋒面將會通過，同時加上東北季風的增強，中部以北將會「再變天」，溫度也出現急速下滑的轉折。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，26日開始，各地將會轉晴，溫度逐漸回溫，27、28日南風增強，溫度回溫幅度更大，白天高溫都有機會接近30度上下，有點類似21日（上周四）春分那天的天氣，不過高溫是否能挑戰上周的破紀錄高溫，仍有待觀察。

請繼續往下閱讀...

下一波較大的變化點將會在29日，也有一波較具規模的鋒面接近，有機會帶來較22日（上周五）鋒面強的雨勢，尤其以29、30日最為明顯，隨後會有東北風帶來較冷空氣，31日、4月1日（周日、下周一）會稍轉乾冷的天氣，低溫有機會降到15-16°C，但這時候預測的變動幅度可能較大，過幾天再來評估較為合適。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲在周五高溫將狂降6°C。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

據了解，在鋒面通過後，傍晚起水氣減少，下雨機率也跟著降低，26日雖然東北風會稍微增強，不過伴隨的冷空氣不多，各地多為多雲到晴天氣，溫度會略為回升。清晨各地低溫落在17到21°C，白天北部及東半部高溫在22到26°C，中南部則約31、32°C，但要留意日夜溫差大。

台灣附近在27、28日天氣轉暖，氣溫明顯回升，各地天氣多雲到晴，高溫至少都有26度以上，西半部甚至上看30-32度，有初夏的感覺。但是29日又有另一道鋒面南下，加上東北季風增強，各地降雨機率提高，中部以北及東北部再轉為濕涼天氣。

▲▼氣象局。（圖／翻攝自中央氣象局）

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關鍵字：氣象雲,中央氣象局,東北季風,降溫,回暖,變天

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