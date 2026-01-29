外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

▲外國人坐優先席遭逼問「有懷孕嗎」、討醫療證明。

圖文／鏡週刊

北捷「優先席」常有爭議，有民眾曝光一段影片，只見一名外國乘客坐在優先席上，結果另一名年長男子竟用英文問，「你有懷孕嗎」？之後還要對方拿出醫療證明。影片曝光後，網友紛紛怒轟，「中氣十足坐什麼優先席」。

一名網友昨透過攝群媒體Threads發布一段影片，畫面中看到，一名年長男子已經坐在優先席上，但他卻對著旁邊的外國乘客烙英文問，「你是女生嗎？」隨後還說，這個是給孕婦做的，「你有懷孕嗎？」

該名外國乘客隨後則說，自己因為工作所以腿部不舒服，但年長男子卻開始大聲咆哮，還要求要看「醫療證明」。

該段影片一曝光便引起熱議，網友紛紛怒嗆，「他自己又不是沒得坐」、「誰家的老人趕快牽回去幫他請個看護，不要讓他出來當社會亂源好嗎」、「年輕人真辛苦，遇到一個吃飽太閒的」、「我應該會參戰，大吼公共場所安靜啦！」「你以為是優先席，其實是老人王座」。

