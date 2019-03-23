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直航效果可期！　觀光局赴莫斯科旅展開拓俄羅斯旅遊市場

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▲▼交通部觀光局開拓俄羅斯新興市場，擴大宣傳爭取直航成果可期。（圖／觀光局提供）

▲交通部觀光局開拓俄羅斯新興市場，擴大宣傳爭取直航成果可期。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

為擴大開拓俄羅斯市場，交通部觀光局組團參加莫斯科旅展成果豐碩，並於11日在莫斯科成立「駐莫斯科台灣觀光旅遊服務處」，由主任秘書林坤源暨外交部駐俄羅斯代表處耿中庸大使共同揭牌，正式設立觀光服務據點，期就近協助俄羅斯旅遊業者向當地旅客推廣台灣觀光。

觀光局針對俄羅斯旅客出國旅遊喜愛追尋陽光及沙灘之特性，於去（107）年結合「海灣旅遊年」加碼整備水上活動資源及海灣設施與服務，建立國際級海灣景點，而台灣免簽措施招徠更多俄羅斯旅客對台關注度，在旅展中引發參觀熱潮。

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觀光局表示，台灣擁有多元文化特色、具有多樣地質景觀如鬼斧神工之太魯閣峽谷、嶙峋獨特的海岸奇岩、波瀾壯闊的太平洋海岸，更有獨樹一幟的茶鄉及高品質的茶文化、蘊含多種泉質的豐富溫泉資源，與俄羅斯旅客之旅遊喜好包括發掘文化特色、追求冒險與全新旅遊感受，以及喜愛逛街購物等型態相合，擁有足夠的條件吸引俄羅斯民眾來台觀光旅遊，更因此有俄羅斯航空公司展現強烈興趣開啟莫斯科及海參崴直飛台灣的航班。

▲▼交通部觀光局開拓俄羅斯新興市場，擴大宣傳爭取直航成果可期。（圖／觀光局提供）

▲11日在莫斯科成立「駐莫斯科台灣觀光旅遊服務處」，由觀光局主秘林坤源暨外交部駐俄羅斯代表處耿中庸大使共同揭牌。（圖／觀光局提供）

觀光局補充，配合外交部自107年9月起試辦俄羅斯旅客來台停留14天免簽措施，積極於俄羅斯地區推廣臺灣觀光，規劃針對俄羅斯旅客之行銷推廣作為。今（108）年再接續去年努力也持續接待4團業者媒體共39人來台，其中3團並安排參訪在屏東舉行之臺灣燈會，來台踩線貴賓均對台灣現代與傳統兼具、多樣化美食、旅遊環境安全便利及海岸海灘景緻印象深刻，業者皆認為台灣極具推廣潛力。前述針對媒體業者之邀訪期促進俄羅斯業者對台灣旅遊產品之了解，進而包裝販售台灣旅遊產品，並透過媒體報導，提昇台灣觀光在俄羅斯的知名度。

觀光局局長周永暉指出，俄羅斯旅遊市場，亟待各業界拓展及重視，目前仍以莫斯科、聖彼得堡及海參崴等三大主要城市為主，借力使力擴大台灣觀光於當地旅行業及媒體知名度，包括參加旅展、邀請當地業者及媒體來台熟悉旅遊。

周永暉說，未來觀光局駐法蘭克福辦事處督導下的駐莫斯科台灣觀光旅遊服務處（Taiwan Tourism Information Center in Moscow）會以「一處一站」模式在重點城市辦理業者說明會，增加當地業者對台灣遊程及觀光資源之瞭解，鼓勵其包裝販售台灣旅遊產品，促成送客來台，並藉由媒體曝光及報導，增加台灣能見度，提升俄羅斯民眾對台灣之認識與好感，並視市場發展狀況規劃媒體宣傳（包括網路社群及網紅推介等），加強營造臺灣觀光意象。

據了解，開拓俄羅斯市場至今，來台人數已有相當提昇，去年來台旅客較前年成長12.66％，再看107年9月開放免簽措施至本年1月較同期成長幅度更達53.6％；期待未來持續針對俄羅斯旅客積極行銷推廣台灣觀光下，客源得以穩定成長並帶動俄羅斯與台灣直航班機，達成本（108）年度俄羅斯來台旅客成長4成之目標。

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