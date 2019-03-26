行政院宣布釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

▲台南市議員李啟維，建議台南市長黃偉哲，全面開放釣魚有利於海洋資源的保護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院在大家的爭取之下，宣布將採取積極開放有效管理政策開放釣魚，台南市議員李啟維表示高度肯定之外，他再次建議台南市長黃偉哲，全面開放釣魚反而有利於海洋資源的保護。

李啟維表示，台南市漁港所說因為沒有人申請，所以就不開放釣魚是錯誤的觀念，因為政府沒有任何權利阻止國家主人從事正當休閒活動，何況漁港法18條、商港法36條並沒有禁止釣魚，只說不影響作業、安全、污染應規範範圍，如今我們到海邊看到的都是阻止國家主人親近海洋的障礙物，有如回到白色恐怖也破壞自然景觀浪費資源。

李啟維表示，這次會引起釣友全面反彈，最主要還是政府的鴕鳥心態，因為一眛的禁止並不能解決問題，反而造成更大的民怨，政府應比照國外作法，全面開放有效管理，如此才能有利全民參與監督海洋生態保護，才能建立台灣的海洋文化，就好像過去政府利用白色恐怖戒嚴統治台灣，反而不利於公開透明全民監督的效果，以致藏污納垢弊端叢生。

李啟維也利用機會再次向黃偉哲市長建議，不但釣魚應全面開放，全世界僅剩台灣不合時宜的海禁也應一併解除，讓全民能共享海洋資源，這也是發展全民經濟最實際且最有效的作法。