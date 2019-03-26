台66線快速道路山羊亂竄超驚險　「人羊大戰」1小時回籠

記者沈繼昌／桃園報導

台66線桃園市新屋路段25日晚間上演「山羊流浪記」！一隻山羊誤闖台66線快速道路四處亂竄，嚇壞了來往車流，桃園市警局楊梅分局員警立即出動警力前往圍捕，員警商請鄰近葉姓飼主幫忙圍捕，共5人在快速道路上徒手圍捕一個多小時，終於將迷途山羊送回圈養牧場，結束這場人羊大戰。

▲25日晚間1隻山羊誤闖台66線快速道路桃園市新屋段，楊梅分局新屋分駐所員警協助驅趕山羊，經過一個多小時追逐後終於搞定這頭難纏的山羊回籠。（記者沈繼昌翻攝）

▲25日晚間1隻山羊誤闖台66線快速道路桃園市新屋段，楊梅分局新屋分駐所員警立即協助圍捕山羊。（記者沈繼昌翻攝）

25日晚間6時許正值下班尖峰時刻，一隻山羊溜上台66線快速道路亂竄，楊梅分局新屋分駐所員警蔡坤德、汪心閔接獲報案後趕往，在台66線東向9公里高架道路上發現山羊蹤跡，由於來往車速飛快，山羊在快速道路上險象環生，因為沒有捕羊工具，眼見山羊在車流間飛奔跑非常危險。

▲誤闖快速道路山羊被圍捕後，葉姓飼主將山羊拉上警車帶回圈羊的牧場。（記者沈繼昌翻攝）

支援警力陳宗明、宋璧如找來養羊場葉姓飼主加入圍捕行列，5人以2輛警車前後擋住山羊去向，以口袋戰術誘捕奏效，終於困住山羊，順利圍捕到手，前後花了一個多小時。

葉姓飼主指出，因為新建農場才剛剛經過農委會檢查通過，最近正把山羊從新屋區富源一路養羊場移至新農場，25日傍晚才剛餵完羊群，其中一頭山羊可能從圍欄縫隙溜上台66線，幸好員警協助抓住羊隻才順利抓住讓山羊隻回籠，沒有造成人車傷亡意外。

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