中壢警口腔衛生宣導　牙醫診所院長：健康體魄才能打擊犯罪

▲中壢警分局分局長翁群能感謝顏志忠（右）到該局進行口腔衛生觀念宣導。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

昔日警官今日牙醫。中壢警分局25日上午舉行口腔衛生觀念宣導，曾任職警界的興豐牙醫診所院長顏志忠指出，口腔是人體重要器官，也是消化系統裡的第一道關卡，口腔衛生的極積度會影響進食、吞嚥、語言、臉部美學和社交互動，甚至引發慢性病而影響身心健康；籲請警察同仁重視口腔保健，才能擁有健康體魄打擊犯罪。

中壢警分局分局長翁群能表示，同仁因平日勤務繁重，常常疏於照顧自身健康，因此邀請顏志忠院長來進行口腔衛生觀念宣導。警察大學大學部第61期法律系畢業的顏志忠院長，對於警察工作壓力大、機動性高，有深刻體認。他認為，牙齒是守護健康的重要關卡，如何刷牙以及預防牙齒疾病，相當重要。

▲顏志忠（右二）指出，只有健康體魄才能打擊犯罪。（圖／中壢警分局提供）

尤其是，現代日益普遍的牙周病，不像蛀牙會酸、會痛，總是悄悄地進行，不易被發現；而「牙周」指的是支持牙齒的組織，包括牙齦、齒槽骨、骨頭的骨質、牙周的韌帶等等，沒有控制得宜的牙周病，不只讓牙齦浮腫、出血、牙齒脫落，甚至可能影響全身的健康。

為回饋警察同仁平日為民服務不辭勞苦，顏志忠也提出對中壢分局同仁(含眷屬)至興豐牙醫診所及其旗下連鎖的牙醫診所掛號時另有優惠。據了解，顏志忠於警大畢業服務任滿後，轉讀牙醫認為把握機會，勇於學習，才能創造自己的一片天。