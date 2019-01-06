放下教鞭持警棍　實習警和「學長」攔查逮逃逸移工

▲警大實習生楊景淵（壓制逃逸移工者）和「學長」學攔查，力逮逃逸移工。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

甫分派至中壢警分局的警大實習生楊景淵，5日傍晚和「學長」陳奕竹於高鐵青埔特區進行巡邏勤務，突發現一輛小貨車欲迴避員警攔查，相當可疑，而加速驅前攔查時，見副駕駛座乘客突跳車逃逸，經兩員警合力制服，當場逮捕越南籍的武姓逃逸移工，隨後亦攔阻到酒駕的林姓駕駛人，警訊後全案送檢方偵辦。

中壢警分局表示，楊景淵原本從事教職，畢業於彰化師範大學研究所，因為嚮往警察打擊犯罪工作，毅然決然放下教鞭，改持警棍。派出所同仁對於楊生才實習第3天表現就如此亮眼，十分肯定。

楊景淵是在5日下午17時許，和「學長」陳奕竹於中壢警分局青埔派出所巡邏經中壢區領航北路，發現一輛小貨車行跡可疑，欲上前攔查該車時，見該車竟加速離去，員警立即驅車緊隨，見該車駛至大園區至善路時，副駕駛座乘客跳車逃逸，陳奕竹及楊景淵立即下車追上將該男子壓制逮捕，連路旁的小吃店老闆也來幫忙警方壓制。

兩員警經查證該跳車逃逸男子身份，發現為越南籍的武姓逃逸移工(男性、39歲)。隨後，員警也在中壢區聖德北路一帶攔阻到另台灣籍林姓駕駛(男性、44歲)，施以酒測值超標，全案依公共危險及就業服務法等罪嫌移送偵辦。