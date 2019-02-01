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中壢警春節連假服務不打烊　規劃交通疏導措施

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▲中壢警分局於春節連假服務不打烊，並規劃各項交通疏導措施。（圖／中壢警分局提供）

▲中壢警分局於春節連假服務不打烊，並規劃各項交通疏導措施。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供市民朋友們，在春節連假期間「平安、順暢」的交通環境，中壢警分局因應春節期間市民採購年貨、返鄉過節、走春旅遊、廟宇祈福等習俗，秉持「假日門市」服務精神，規劃各項交通疏導措施，分局長翁群能籲請市民朋友配合，期平安回家過好年。

中壢警分局1日指出，今年春節連假期長達9天，是歷年最長假期，該局轄區重要傳統市場有新明、興國、成功、忠貞市場等處；大型購物商場有家樂福、大潤發、好市多、華泰、大江、遠東SOGO等；廟宇祈福熱點有仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等；轄內亦有2處內壢、中壢交流道、臺鐵內壢、中壢車站、高鐵桃園車站等處所，都是市民於春節期間交通熱點。▲中壢警分局於春節連假服務不打烊，並規劃各項交通疏導措施。（圖／中壢警分局提供）

▲▼中壢警分局於春節連假服務不打烊，並規劃各項交通疏導措施。（圖／中壢警分局提供）▲中壢警分局於春節連假服務不打烊，並規劃各項交通疏導措施。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方並協同業者逐點地勘，依據不同態樣之交通問題，規劃各項交通維持措施：加派人力疏導、增設備用停車場（位）、彈性調撥車道縮短入場時間、調整號誌秒差等，以維護交通順暢。

而今年國道一號中壢、內壢交流道不實施高承載管制，惟高速公路局在返鄉交通尖峰時段實施匝道儀管制，中壢警方提醒駕駛人可利用替代道路便捷返鄉，北上部分：內壢交流道－中園路－台1線中華路、中壢交流道－民族路－台1線環北路；南下部分：內壢交流道－中園路－台1線中華路－環北路、中壢交流道－民族路－台1線環南路。

鐵道疏運部分，臺鐵中壢車站交通微整型已規劃各車種停車空間，並建置交通科技監控系統，提供中壢警方運用大數據資訊，彈性調度交維警力即時疏處，並結合廣播媒體即時宣達最新路況，期使用路人提早因應處置，以節省旅途時間。

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關鍵字：中壢警分局,春節連假,交通疏導措施

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